Die katholische Gemeinde Heilige Familie in Grohn hat zum Weihnachtsfest die Krippen ihrer aufgegebenen Gotteshäuser, St. Willehad in Aumund und St. Peter und Paul in Lesum verschenkt. Pfarrgemeinderatsmitglied Peter Schindler und Diakon Franz-Josef Gilbert übergaben die Krippe aus der ehemaligen Kirche in Aumund an das Haus Raphael des Kursana-Domizils in der Löhstraße. Direktorin Geraldine Dame danke der Kirchengemeinde für die Spende. Die Lesumer Weihnachtskrippe ging an die Diakonische Stiftung Friedehorst. Dort überreichten die Kirchenvorsteher Walter Seipel und Ulrich Kloppenborg das Geschenk an Pflegeleiterin Adelheid Niwiadomski. Beide Einrichtungen freuten sich, dass die Krippen auch nach Schließung der Gotteshäuser den Menschen in der Region erhalten blieben.