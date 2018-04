Die deutsche Industrie hat einen umfassenden Masterplan für eine Neuausrichtung der Energiepolitik entwickelt. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Markus Kerber, sagte dem „Handelsblatt“, die Empfehlungen seien mit den Mitgliedsverbänden abgestimmt. Ziel müsse sein, „die Gesamtfördersumme mittelfristig zu senken und die Förderung langfristig ganz auslaufen zu lassen“, heißt es in Handlungsempfehlungen. Für neue Wind- und Solaranlagen gäbe es demnach keine festen, auf 20 Jahre garantierte Vergütungen mehr.

Der Staat solle gewünschte Erneuerbare-Strommengen ausloben. In einem Auktionsmodell könnten Anbieter um die Abnahme des Stroms konkurrieren und zur Minderung des finanziellen Risikos fixe Prämien kassieren. Damit wegen des Ökostrom-Zuwachses nicht zu viele unrentabel gewordene konventionelle Kraftwerke vom Netz gehen, wird eine „strategische Reserve“ empfohlen: Mit Sonderprämien könnten die Anlagen zur Sicherung der Versorgung in Bereitschaft gehalten werden. Diese müssten wie die Förderkosten für Ökoenergie über den Strompreis bezahlt werden.

Der BDI erwartet, dass die nächste Bundesregierung innerhalb der ersten 100 Tage mit allen Akteuren einen verlässlichen Fahrplan für die dringend notwendigen Reformen erarbeitet. Kerber kritisierte einen Stillstand bei der Energiepolitik. „Darum sehen wir es als unsere Pflicht an, die Diskussion voranzutreiben“, erklärte er. Das Papier biete eine „solide Basis“.

Heftige Kritik löste das vorgeschlagene Konzept gestern bei den Lobbyverbänden der erneuerbaren Energien aus. Ronny Meyer, Geschäftsführer der Windenergieagentur in Bremerhaven (WAB), einem Netzwerk der Branche, nannte den Vorschlag des BDI „absurd und irrwitzig“. Von einer „hilflosen Mogelpackung“ sprach der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Erneuerbaren Energien (BEE), Hermann Falk, in Berlin: „Im Ergebnis würde ein derartiges Prämienmodell den Umbau unserer Stromversorgung für Verbraucher und Unternehmen verteuern.“ Investoren im Bereich der Erneuerbaren würden zwangsläufig zu Spekulanten, die die Risiken der ungewissen Preisentwicklung am Strommarkt in ihre Kalkulation einpreisen müssten.

Meyer hob hervor, dass der Strommarkt schon jetzt nicht funktionieren würde. „Alte Kohlekraftwerke setzen gegenwärtig den Preis für Strom“, sagte er. Die sogenannten Gestehungskosten lägen bei rund drei Cent pro Kilowattstunde. Damit könnten nicht einmal moderne Gaskraftwerke konkurrieren und die erneuerbaren Energien schon gar nicht. Meyer regte ebenfalls an, neue Gaskraftwerke zu fördern, die gebraucht würden, um die Schwankungen bei den Erneuerbaren auszugleichen. „Abgeschriebene Kohlekraftwerke produzieren inzwischen zu den reinen Brennstoffkosten.“ Der Strommarkt sei deshalb seit geraumer Zeit kaputt. Auch seiner Ansicht nach müsse jetzt dringend eine praktikable Gesamtlösung gefunden werden. Ein sofortiger Stopp der Förderung, wie vom BDI gefordert, sei rechtlich ohnehin nicht möglich.

Das Fix-Prämien-Modell des BDI liefere darüber hinaus keinen Mehrwert bei der Marktintegration, erklärte der BEE. Bereits heute sei mehr als die Hälfte der Erneuerbaren-Anlagen in der Direktvermarktung, bei der Windenergie sogar über 90 Prozent. Auch löse das Modell das Paradoxon am Strommarkt nicht auf: Bei fallenden Börsenpreisen steigen die Ausgleichszahlungen für regenerativen Strom. „Um das Problem wirkungsvoll anzugehen, muss im ersten Schritt der Emissionshandel wiederbelebt werden und der Ausstoß von Treibhausgasen einen angemessenen Preis bekommen,“ sagte BEE-Chef Falk. Doch genau dagegen sperre sich der BDI vehement.

Laut WAB-Geschäftsführer Meyer herrscht bereits eine große Verunsicherung bei den Investoren, die durch die aktuellen Vorschläge des BDI noch verstärkt werde. Eine sichere und bezahlbare Energieversorgung treffe einen Lebensnerv der Gesellschaft. Die notwendige Reform dürfe deshalb nicht übers Knie gebrochen werden. Meyer forderte, den Themenkomplex Offshore-Windkraft von der allgemeinen Reformdiskussion um das EEG abzukoppeln. „Wir dürfen hier nicht noch länger warten und müssen das Problem direkt nach der Bundestagswahl angehen.“