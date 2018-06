Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kritik an Sträucher-Wildwuchs

Ajb

Lemwerder. "Mit dem Fahrrad durch Lemwerder" stand auf dem Arbeitsplan der örtlichen Liberalen, die sich am vergangenen Montag dann auch auf eine Tour von der Fähre bis zum Ritzenbütteler Sand gemacht haben. Kritisch bewerteten sie dabei besonders den Sträucher-Wildwuchs entlang dem Weserufer bis zur Lürssen-Werft. Hier stelle sich die Frage, schreibt Lemwerders FDP-Chef Harald Schöne in einer Mitteilung an die Presse, "inwieweit nicht das Wurzelwerk eine Gefahr für die Uferbefestigung darstellt". Denkbar und wünschenswert sei hier die Fortsetzung der Baumbepflanzung als Allee, wie im Teilstück zwischen dem Reisemobilplatz und dem DJK-Wasserwanderer-Heim.