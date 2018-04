Goosen erzählt von Frohnberg, der es hasste, „Chef zu sein. Der Chef und er, das waren zwei Personen.“ Er erzählt von Sabbo, dem ein Besuch seines Vaters ins Haus steht, den er erst einmal gesehen hat. Er erzählt von Krupke, der fast beim FC Bayern gespielt hätte. Und er erzählt von Overbeck, der das Scheitern seiner ersten Liebe rekonstruieren will. Es sind, genau besehen, Mittlebenskrisen, die den Kitt des auffällig leisen und stimmig komponierten Buches ausmachen, dessen bittersüßer Duktus ein ums andere Mal an Martin Suters „Business Class“-Geschichten erinnert. Die im Titel angeführten Raketenmänner beschrieb Goosen übrigens unlängst in einem Interview im Sinne von Elton Johns Rocket-Man-Song als „Männer, die von ihrem Leben etwas anderes erwartet haben als das, was daraus geworden ist.“ Goosen schildert diesen tragikomischen Abstand zwischen Anspruch und Wirklichkeit in kunstvoller Manier. Hendrik Werner

Frank Goosen: Raketenmänner. Kiepenheuer & Witsch, Köln. 240 Seiten, 18,99 .