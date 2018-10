Sie wollen sich von Verträgen entlasten, die in der Ansparphase noch einen hohen Zins haben. Bei diesen Verträgen sind die Bausparzinsen deutlich höher als am Markt. Folglich hat kein Verbraucher Interesse an diesem Bauspardarlehen.

Da das Bausparguthaben aber eine attraktive Geldanlage ist, wollen die Kunden möglichst lange daran festhalten. „Eine der höchsten risikolosen Sparrenditen“ warb BHW einst für solche Verträge. Von diesen wollen sich alle Bausparkassen nun entledigen. Rüdiger Grimmert von der Bausparkasse BHW sagt: „Die Kündigung von Bausparverträgen, bei denen die vereinbarte Bausparsumme erreicht wurde, halten wir im Sinne des Kollektivs aller Bausparer für notwendig. Das gilt auch für Verträge, bei denen eine Zuteilung des Darlehens vor mehr als zehn Jahren erfolgt ist, ohne dass der Kunde die Zuteilung angenommen hat.“ Diesem Grundsatz folgen viele Bausparkassen, und die Mehrzahl der Gerichte hält diese Kündigungen für angemessen. So argumentiert auch die Debeka: „Wir haben entschieden, uns auch an Kunden zu wenden, die die Zuteilung ihres Bausparvertrages auch nach Ablauf von zehn Jahren nicht angenommen haben“, sagt ein Sprecher der Debeka-Bausparkasse. „Vorsorglich machen wir in diesen Fällen von unserem Kündigungsrecht Gebrauch.“

Umstritten ist, ob eine Kündigung möglich ist, wenn der Vertrag seit zehn Jahren zuteilungsreif ist, auch wenn er noch nicht voll bespart ist. Am 21. Februar wird der Bundesgerichtshof (BGH) darüber urteilen. Dabei geht es um den Fall einer Bausparerin, die 1999 bei Wüstenrot zwei Verträge abgeschlossen hatte. Als diese 2001 zuteilungsreif wurden, nahm sie die Darlehen nicht in Anspruch, sondern profitierte weiter von dem attraktiven Zinssatz. Anfang 2015 kündigte ihr Wüstenrot dann schließlich die Verträge. In der Vorinstanz hatte das Oberlandesgericht Stuttgart zugunsten der Verbraucherin entschieden (Az.: 9 U 230/15). „Wie das Verfahren beim BGH ausgeht, ist völlig ungewiss“, sagt der Anwalt Ulrich Husack. Klar ist, wenn die Kündigung als rechtens anerkannt wird, wird es noch eine massive Kündigungswelle geben. Bis dahin gilt: Wer eine Kündigung in diesem Fall erhält, sollte per Einschreiben widersprechen. Dann bleiben die eigenen Rechte gewahrt. Als sicher gilt eine Kündigung nach den Experten der Stiftung Warentest, wenn die gesamte Bausparsumme angespart ist. Der Vertrag gilt dann als erfüllt und die Bausparkasse darf mit einer Frist von drei Monaten kündigen.

Auch in diesem Jahr bleibt die Bausparbranche bei vielen Kunden also auf Konfrontationskurs und setzt auf die Kündigung von gut verzinsten Altverträgen. Das ergab eine Umfrage bei mehreren Bausparkassen. Damit ist klar: Im Jahr 2017 dürften abermals Zehntausende Verträge gekündigt werden. Nach der ersten großen Welle 2015 mit 200 000 Kündigungen waren es 2016 schätzungsweise 60 000.

Bereits entschieden ist die Frage, ob die Bausparkassen eine Darlehensgebühr von zwei oder drei Prozent der Kreditsumme verlangen dürfen. Nein, urteilte der BGH im November 2016 (Az.: XI ZR 552/15). Die Darlehensgebühr kann man zurückfordern, solange der Anspruch noch nicht verjährt ist: frühestens drei Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Gebühr bezahlt wurde. 2014 oder später bezahlte Gebühren können also noch zurückgefordert werden.

Neuen Ärger gibt es wegen Servicegebühren, die einige Bausparkassen einführen. Das ist eine Art Kontoführungsgebühr, über deren Zulässigkeit bereits ein Verfahren beim BGH anhängig ist (Az.: XI ZR 308/15). Bei der Signal Iduna Bauspar AG beträgt die Servicepauschale, die im Januar eingeführt wurde, für alle Kunden und Bauspartarife 15 Euro im Jahr. „Unsere Verwaltungsaufwendungen haben wir bislang immer aus dem Zinsergebnis ausgeglichen“, sagt Axel Berberich von Signal Iduna. Das sei wegen der historisch niedrigen Kapitalmarktzinsen und ständig steigenden regulatorischen Anforderungen nicht mehr möglich. Mit der neuen Gebühr sind aber auch Kosten, die bei der Änderung von Bausparverträgen entstehen können, abgegolten. Auch die Debeka Bausparkasse verlangt jetzt je nach Tarif zwölf oder 24 Euro pro Jahr. Zwölf Euro werden auch bei Schwäbisch Hall fällig, aber nur für neue Verträge. Die Gebühren gehen einher mit einer Änderung der Allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge (ABB), über die die Kunden informiert werden müssen. „Betroffene Bausparer können sofort nach Erhalt der Information schriftlich widersprechen, dann entfällt diese Servicepauschale“, sagt Hartmut Schwarz, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Bremen. Dort gibt es auf der Internetseite einen Musterbrief. „Eingehende Widersprüche werden wir selbstverständlich beachten und die Servicepauschale nicht erheben“, heißt es bei Signal-Iduna. Je nach Tarif haben die Bausparer dafür aber nur vier oder acht Wochen Zeit. Bei der Debeka beträgt die Frist zwei Monate.