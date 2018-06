Bonn

Kunsthistoriker warnen vor weiteren Verkäufen

Bonn. Der Verband Deutscher Kunsthistoriker hat bei NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) gegen weitere Verkäufe von Kunstwerken aus öffentlichem Besitz protestiert. Was sich im November mit Warhol-Werken angekündigt habe, scheine mit der Kunstsammlung der Portigon AG fortgesetzt zu werden, heißt es in dem Offenen Brief.