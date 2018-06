Vom 30. März bis 2. April bietet die Kunstschule den Ferienspaßkurs „Der Farbenfuchs in der Häschenschule“ mit Mary Hagen für Kinder von sechs bis zwölf Jahren an. Hier wird ganz unbekümmert und kreativ mit Farben, Ton und Speckstein gearbeitet. Es wird gemalt, getupft, getröpfelt, geformt und geraspelt, und am Ende werden alle Ergebnisse in einer eigenen Ausstellung gezeigt. Von 9.30 bis 12.30 Uhr findet dieser fröhliche Ferienkurs in den Räumen der Alten Feuerwehr in Bierden, Auf dem Brink 5a, statt.

In der zweiten Ferienwoche vom 7. April bis 10. April wird Dozentin Svenja Wetzenstein mit Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren in dem Ferienspaßangebot „zwischen zwei Zwetschenzweigen“ allerhand entdecken. Im nahegelegenen Rathauspark geht es dafür auf Entdeckerreise: Wir finden Spuren von Tieren, verschiedene Schichten von Rinde, braune und grüne Farbtöne… und unseren liebsten Baum. Die kreative Arbeit mit gesammelten Naturmaterialien steht im Vordergrund, aber auch Farben kommen zum Einsatz, wenn die Baumträume Gestalt annehmen. Vormittags von 9.30 bis 12.30 Uhr findet dieser Ferienkurs in den Räumen der Kunstschule, Am Rathauspark 36, statt.

Weitere Informationen bei Ina Rowohlt unter Telefon 04202-9884784. Anmeldungen sind unter www.ferienspass-achim.de ab Montag, 2. März, möglich.