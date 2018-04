Lady Gaga weitet ihr Betätigungsfeld aus. Foto: Narong Sangnak (dpa)

«Ja, es ist wahr. Ich gebe mein Schauspieldebüt in dem wunderbaren Machete Kills von Rodriguez. Ich bin so aufgeregt!!! Die Dreharbeiten waren irre», twitterte der Superstar. Ganz begeisterte von der Debütantin zeigte sich Kult-Regisseur Rodriguez: «Ich habe gerade meine Arbeit mit Lady Gaga an Machete Kills beendet. Sie war super. Wahnsinn. Es hat mich echt umgehauen», twitterte er und veröffentlichte zugleich ein Plakat, auf dem die Sängerin in verführerisch-verruchter Pose zu sehen ist.

Neben Lady Gaga werden auch Charlie Sheen (46), Mel Gibson (56), Vanessa Hudgens (23) und Michelle Rodriguez (34) in der Fortsetzung des wüsten Trash-Films «Machete» (2010) mitwirken.