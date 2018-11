Der Ausbau von kostenlosen Internetangeboten in Niedersachsen soll weiter vorangetrieben werden. Der Landtag wird am Dienstag voraussichtlich mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP einen Antrag verabschieden, der die Landesregierung auffordert, die Rahmenbedingungen für Gratis-Funknetze zu verbessern. Dazu zähle sowohl die Klärung von offenen Rechtsfragen, die Unterstützung von sogenannten Freifunk-Initiativen und der weitere Ausbau des flächendeckenden Breitbandnetzes. Der CDU geht der Antrag nicht weit genug, da er unter anderem die Fördermöglichkeiten für Kommunen, die ein kostenloses Internet anbieten wollen, nicht berücksichtigt. Die Fraktion will deshalb einen Änderungsantrag auf den Weg bringen.

DPA