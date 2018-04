Strapazen auf hoher See: Viele Seeleute erleben auf ihren Routen das Flüchtlingsdrama hautnah. Dazu gehören auch tote Menschen, die auf dem Mittelmeer treiben. (EMILIO MORENATTI, picture alliance / Emilio Morenatti/AP/dpa)

Die Lage werde immer dramatischer. Schon jetzt seien fast so viele Flüchtlinge auf der gefährlichen Überfahrt nach Europa ertrunken, wie im zweiten Halbjahr 2016. Die Flüchtlingskatastrophe habe auch erhebliche Folgen für die Seeleute auf den dort fahrenden Handelsschiffen. Wenn sie in den Hafen von Alexandria einlaufen, geht Markus Schildhauer an Bord und hört sich die Sorgen und Nöte der Besatzungen an, tröstet, gibt Ratschläge, hilft mit kleinen Besorgungen.

Alle Seeleute, die Deutsch oder Englisch sprechen, finden bei ihm ein offenes Ohr. „Manche können nachts nicht mehr schlafen, weil sie vor ihren Augen die Toten auf dem Meer treiben sehen“, hat der 58-jährige Seemannsdiakon erfahren. „Sie sind verzweifelt.“ Laut UN-Seerechtsübereinkommen sind auch Handelsschiffe verpflichtet, in Seenot geratenen Flüchtlingen zu helfen. Es sei aber auch schon vorgekommen, dass Seeleute, die geholfen haben, danach in Italien als Schlepper verurteilt wurden, berichtet Schildhauer. „Es ist eine irrsinnige Gratwanderung, die sie da durchlaufen.“

Hat ein offenes Ohr für die Seeleute: ­Markus Schildhauer, Leiter des Seemannsheims in Alexandria. (Picasa und Birgit Svensson, birgit svensson)

Die rechtliche Unsicherheit und der Zwang, die von der Reederei vorgegebenen Fahrzeiten einzuhalten, setze die Besatzungen unter erheblichen Druck. Ganz konkret stelle sich oft die Frage, wo die aus dem Meer Geborgenen aufgenommen und versorgt werden könnten. Ein verzweifelter Kapitän habe ihm erzählt, dass er aus diesen Gründen am liebsten nachts fahre, „dann könne er nichts sehen“.

Die deutsche Seemannsmission mit Hauptsitz in Bremen gibt es seit gut 100 Jahren. Am Mittelmeer unterhält sie drei Standorte: Genua (Italien), Piräus (Griechenland) und Alexandria, wobei das Haus in Ägypten die einzige Station in einem muslimischen Land ist. Entsprechend vorsichtig muss Schildhauer agieren. Um dem von Islamisten erhobenen Vorwurf einer christlichen Mission entgegenzutreten, nennt er die Niederlassung jetzt offiziell „Seemannsheim“, das „lachende Kreuz“ im Logo ist mit zwei zusätzlichen Strichen zu einem stabilen Anker umfunktioniert worden. Als solcher möchte sich der in Bayern geborene Deutsche auch verstehen. „Ich möchte ein Ankerplatz für die oft verzweifelten Seeleute sein.“ In diesem Jahr feiert das Seemannsheim in Alexan­dria sein 55-jähriges Bestehen.

Trotz der schlechten Witterung starten derzeit nach wie vor täglich mehrere Flüchtlingsboote vom Ufer der ägyptischen Küste rund um Alexandria Richtung Italien. Wenn das Wetter wieder besser werde, sei mit noch mehr Booten zu rechnen, prophezeit Schildhauer. Entspannung ist auch in Libyen nicht zu erkennen. Nach wie vor setzen die meisten Flüchtlinge von dort über nach Lampedusa. Hunderttausende Migranten warten noch auf die Überfahrt nach Europa.

Diese wird jedoch immer gefährlicher: Die Uno berichtet, dass fünf Prozent der Menschen, die das Meer überqueren wollten, im vergangenen Jahr dabei starben. 2016 sind so viele Flüchtlinge wie nie zuvor über das Mittelmeer nach Italien gekommen. Mehr als 181 000 Menschen sei die gefährliche ­Reise gelungen, fast ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Das teilt das Innenministerium in Rom mit. „Es war ein Rekordjahr“, sagt Mario Morcone, der zuständige Beamte im Innenministerium.

Zugleich starben bei der Überfahrt nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration fast 5000 Menschen – auch das sind so viele wie nie zuvor. Der Badestrand von Alexandria sei regelmäßig von Schuhen übersät, die das Meer angespült habe, hat Schildhauer beobachtet. „Die Situation ist unerträglich.“ Insgesamt sind seit Anfang 2014 mehr als eine halbe Million Menschen mit Booten von Nordafrika nach Italien gekommen. Die meisten flüchteten vor Kriegen, Armut und Unterdrückung über Libyen und Tunesien, zunehmend aber auch über Ägypten.

Die Leichen auf dem Mittelmeer, dann durch den Suezkanal und an den Golf von Aden, wo Piratenüberfälle drohen: „Die Route bedeutet für die Seeleute eine lange Leidensstrecke“, sagt Seemannsdiakon Schildhauer. Das Klischee von der lustigen Seefahrt und dem Abenteurerleben gelte schon lange nicht mehr und gehe vollständig an der Realität vorbei. Neun Monate sei die Besatzung meistens permanent an Bord: sechs Stunden Schicht, sechs Stunden Schlaf. Die Hafenzeiten vor allem von Containerschiffen würden immer kürzer, die Matrosen könnten kaum mehr an Land gehen und wie früher im Seemannsheim einkehren.

In Ägypten sei dies ohne besondere Genehmigung sowieso nicht mehr erlaubt. Stattdessen kämen unzählige Händler an Bord, die alles Mögliche verkaufen wollten. Er sei oft der Einzige, der keine Geschäfte mit den Seeleuten machen wolle und ihnen von Mensch zu Mensch begegne. „Ein bisschen Spiritualität, ein Gebet vielleicht oder nur ein gutes Wort; aber zuhören, das ist die Hauptsache.“

Schildhauer beschreibt seine Arbeit an Bord. Wenn Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Alexandria ankommen, ist für den Mann aus Bayern Großkampftag. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen auf einem Touristenschiff seien wesentlich härter als auf Handelsschiffen, hat er in Erfahrung gebracht. Die bis zu 900 Mitarbeiter aus mehreren Nationen seien meist in Sammelkabinen untergebracht, nur die Offiziere hätten Einzelzimmer. An Privats­phäre sei da nicht zu denken. Auch die Essenssätze für die Mitarbeiter lägen auf Kreuzfahrtschiffen weit unter denen der Containerschiffe. Zwar hätten die Schiffe, die unter deutscher Flagge fahren, oft selbst einen Seelsorger dabei, fänden es aber trotzdem gut, mit jemandem zu sprechen, der am Ort des Ankerplatzes wohne.

Zu Hause im Seemannsheim, mitten im pulsierenden Alexandria, wo jede Stunde ein Zug nach Kairo knatternd und krachend vorbeirauscht und jegliches Gespräch für einen Auenblick verstummen lässt, erzählt der Diakon von der Einsamkeit, die viele Seeleute umgibt, die Depressionen, in die sie verfallen, die Enge, aus der sie nicht mehr herauskommen. „Es gibt viele, die hinschmeißen wollen“, weiß Schildhauer.

Er selbst macht weiter, auch wenn die Schicksale der Seeleute ihn zuweilen niederdrücken und er eine Pause einlegen muss. Wie jetzt. Dann sitzt er auf der Terrasse des Seemannsheims, vor riesigen Flamboyants, deren feuerrote Blüten gerade treiben, seiner alten Schäferhündin Kira, die wohlig knurrt und sich am liebsten vor den Eingang legt, um alles beobachten zu können. Der Bayerische Rundfunk läuft im Hintergrund, ein Relikt aus seiner Heimat: „Von den Alpen an die See“, kommentiert der in Fürstenfeldbruck Geborene den Sprung als Seemannsdiakon mit Zwischenstopp in Togo und Kamerun, wo er als Entwicklungshelfer arbeitete.

„Wir lassen Menschen über die Meere schippern, obwohl wir sie aufnehmen“, kommentiert Schildhauer die Absurdität der europäischen Politik. Die vom neuerlichen EU-Gipfel beschlossenen Auffanglager in Nordafrika nennt er „verwerflich“, da man die Menschen dadurch nur noch weiter in die Illegalität dränge. „Europa baut hier die Zäune und Mauern auf, die es auf unserem Kontinent eingerissen hat?“

Es werde Zeit, die Entwicklungspolitik zu überdenken, meint der ehemalige Entwicklungshelfer. Projekte müssten auf die betreffenden Länder abgestimmt sein und Per­spektiven geschaffen werden, damit die Menschen zu Hause bleiben können. Doch bisher sei dies nicht geschehen. „Unser Reichtum ist auf dem Rücken dieser Länder aufgebaut“, sagt Schildhauer. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen Besuch in Ägypten für Anfang März angekündigt.

