Laster beschädigt Werkstattdach

Jla

Lemwerder. Der Fahrer eines Lastwagens hat gestern Morgen gegen 6.50 Uhr in Lemwerder Unfallflucht begangen, nachdem er mit seinem Fahrzeug das Dach einer Malereiwerkstatt im Kapellenweg beschädigt hatte. Wie die Polizei mitteilte, war der Lkw-Fahrer von der Ritzenbütteler Straße aus in den Kapellenweg abgebogen, obwohl diese Straße viel zu schmal für Fahrzeuge dieser Größe sei. Der Laster, der nach Zeugenaussagen eine weiße Plane hatte, stieß gegen das Dach und beschädigte es erheblich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer wieder auf die Ritzenbütteler Straße und Richtung Ortsmitte davon. Am Dach der Werkstatt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Nach Einschätzung der Polizei muss auch die Plane des Lasters beschädigt worden sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0421/67498 entgegen.