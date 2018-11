Insgesamt rund 9000 Beschäftigte arbeiten laut Wirtschaftsförderung Bremen in Betrieben, die hierzu zählen. Allerdings sind bei vielen Firmen in den vergangenen Jahren Stellen weggefallen. Zuletzt haben mehrere prominente Unternehmen angekündigt, Jobs am Standort Bremen zu streichen oder ganze Werke stillzulegen. Die jüngsten Beispiele:

KAFFEE HAG

Im September kündigt der Kaffeekonzern Jacobs Douwe Egberts (JDE) an, Anfang kommenden Jahres das Traditionswerk von Kaffee Hag in Bremen zu schließen. Betroffen sind etwa 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen will seinen Rohkaffee künftig von externen Dienstleistern entkoffeinieren lassen. Nach Angaben von JDE ist die Auslastung der aus den 1970er-Jahren stammenden Anlage in den vergangenen zehn Jahren um ungefähr 50 Prozent zurückgegangen.

COCA COLA

Zum 1. August macht der Getränkekonzern seine Standorte in Bremen und Oldenburg dicht. Die Schließung des Werks in Hemelingen trifft 319 Angestellte. Hier lief 1968 die erste Cola-Flasche vom Band. Das Unternehmen will bis zum Frühjahr 2017 ein neues Logistikzentrum in Achim eröffnen. Knapp hundert Beschäftigte sollen an anderen Coca-Cola-Standorten weiterbeschäftigt werden. Mit den restlichen Arbeitnehmern wurden Aufhebungsverträge vereinbart.

HACHEZ

Im Januar gibt das Bremer Traditionsunternehmen bekannt, dass 89 Arbeitsplätze wegfallen – vor allem Stellen in den Bereichen Verpackung, Lager und Transport. Der Hersteller schließt sein Logistikzentrum in Huchting und überträgt die Aufgaben aus Kostengründen an einen externen Dienstleister. Bereits 2014 waren mehr als 70 Jobs weggefallen, als Hachez die Schokoladen-Verpackung nach Polen ausgliederte. Seit 2012 gehört das Unternehmen dem dänischen Süßwarenkonzern Toms.

MONDELEZ

Bei einer Betriebsversammlung im Herbst 2015 erfahren die Mitarbeiter, dass bei dem internationalen Lebensmittelkonzern bis zu 70 Stellen in der Verwaltung gestrichen werden sollen. Dabei geht es um Jobs in den Abteilungen Einkauf, IT, Finanzen, Personal und Logistik. Die Rede ist von einer möglichen Verlagerung von Arbeitsplätzen nach England, Polen, Rumänien, Indien und Malta. Zuvor waren im Zusammenhang mit der Ausgliederung des Kaffeegeschäfts in das Unternehmen Jacobs Douwe Egberts bereits mehr als 100 Jobs weggefallen.

BECK’S

Bei dem Bierbrauer fallen bis 2017 insgesamt 150 Stellen weg. Der Konzern AB Inbev, zu dem die Bremer Traditionsmarke gehört, begründet die Einschnitte mit hohen Tarifgehältern, die für den Standort ein Wettbewerbsnachteil seien. Einer Vereinbarung mit den Gewerkschaften zufolge soll es bis Ende kommenden Jahres keine betriebsbedingten Kündigungen bei Beck’s geben – sondern nur freiwillige Austritte, Vorruhestandsregelungen und natürliche Fluktuation. Auf eine für 2014 vorgesehene Tariferhöhung haben die Beschäftigen verzichtet.