Bremen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Leer stehender Markt brennt aus

Sara Sundermann

Bremen. Am Freitagabend hat es in der Lagerhalle eines kleinen Supermarkts in Burgdamm gebrannt. Das Feuer in der Stader Landstraße wurde der Feuerwehr um 20.