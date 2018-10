Tief verschneit zeigt sich die Landschaft im Erzgebirge (Sachsen). Foto: Arno Burgi (dpa)

Am kältesten bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach in einem Streifen vom südlichen Niedersachsen bis nach Brandenburg und Sachen, wo -9 bis -5 erwartet werden. Sonst liegen die Werte meist zwischen -4 und 0 Grad, am Oberrhein sind bis +2 Grad möglich.

Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. An der Küste ist er teils mäßig aus Ost bis Nordost.