Mit einem besonderen Abend endete der diesjährige Julius-Club der Stadtbibliothek Achim. Vor dem Rathaus hatten die Pfadfinder des Stammes „Wickinger“ eine große Jurte aufgebaut, in der im offenen Feuer Stockbrot stilecht gebacken werden konnte. Außerdem gab es leckere Bratwürste vom Schwenkgrill.

So entstand bei der einbrechenden Dunkelheit eine ganz besondere Atmosphäre bei Feuerschein und Musik, denn bevor sich die 45 Kinder und Jugendlichen an diese Köstlichkeiten machten, wurden sie in den Räumen der Stadtbibliothek von der Schulband der Liesel-Anspacher-Schule unterhalten. Zum Großteil hatten die Band-Mitglieder bereits in diesem Jahr ihren Abschluss gemacht, trafen sich aber speziell für den Abend mit ihren Bandleader, Musiklehrer Steffen Schmidt, wieder.

Zum Abschluss der Veranstaltung, die von Inga Schuleri und dem Bibliotheksteam perfekt vorbereitet war, verteilte Stefan Leenen im Beisein des Fördervereinsvorsitzenden Rüdiger Dürr die Lesezertifikate, die das Lesen und Bewerten von mindestens zwei Büchern belohnten. Vielleser, die 25 und mehr Bücher gelesen hatten, erhielten Buchpreise und kleine Geschenke.