Passend zum Thema: Kulinarische Genüsse

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Lesung in der Lesezeit

Seit zwei Jahren bietet Svenja Esch in ihrer „Lesumer Lesezeit“ an der Hindenburgstraße 57 das gesamte Programm einer Buchhandlung an. Ein besonders umfangreiches Angebot findet sich im Bereich Kinder- und Jugendbücher.