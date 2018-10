Beim Kauf von Blumenerde gucken Hobbygärtner am besten genau auf die Inhaltsliste. Gerade Discounter und Gartencenter bieten günstige Erde an, die häufig torfhaltig ist. Der Bund für Umwelt und Naturschutz rät davon ab, sie zu verwenden. Denn Torf stammt aus Mooren, die seltenen Pflanzen- und Tierarten einen Lebensraum bieten. Vom Torfabbau und der dafür notwendigen Trockenlegung erholen sich die Moore in der Regel nicht: Manche Produkte in den Märkten sind bereits als „100 Prozent torffrei“ gekennzeichnet. Trägt ein Produkt die Bezeichnung „torfreduziert“, kann es noch bis zu 45 Prozent Torf enthalten. Unter www.bund.net/torffrei finden Verbraucher eine Liste von Anbietern torffreier Erde.