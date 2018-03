London zeigt ein Herz für Straßenmusiker: Damit Künstler auf den Straßen, Plätzen und U-Bahn-Stationen der Stadt sich darauf konzentrieren können, Passanten zu unterhalten, soll Papierkram reduziert werden. Bisher gibt es in den verschiedenen Stadtteilen unterschiedliche Regeln und Verbote, die viele Künstler vom Auftreten abhalten. Auch Vertreter der Stadt wüssten oft nicht, was erlaubt sei und was nicht, sagte Bürgermeister Boris Johnson bei der Vorstellung seines Straßenmusikprogramms.

Auf einer neuen Webseite können etwa Infos zu möglichen Auftrittsorten für Straßenkünstler abgerufen werden. In diesem Jahr soll es auch wieder einen Wettbewerb für junge Musiker aus London geben. Außerdem will Johnson im Juli erstmals einen landesweiten Tag der Straßenmusik in mehreren Städten Großbritanniens initiieren. Johnson hatte im vergangenen Jahr eine Kampagne gestartet, um von den Problemen der Straßenkünstler in London – einst berühmt für seine Szene – zu erfahren. In vielen Stadtteilen brauchen junge Musiker Lizenzen, wenn sie Geld in ihrem Gitarrenkoffer sammeln wollen. Johnsons Programm beinhaltet auch einen Verhaltenskodex.