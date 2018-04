Nach dem niederländischen Mutterkonzern haben jetzt auch die deutschen Töchter des Modehändlers MEXX Insolvenz angemeldet. Beim Amtsgericht Düsseldorf sei ein entsprechender Antrag eingereicht worden, teilt der Insolvenzverwalter Georg Kreplin gestern mit. In Deutschland betreibt der Modehändler mit Sitz in Korschenbroich bei Mönchengladbach 35 Shops und beschäftigt 500 Menschen. Hintergrund der Zahlungsunfähigkeit seien weiterhin rückläufige Umsätze, die im vergangenen Jahr bei rund 40 Millionen Euro gelegen hatten. Der Geschäftsbetrieb werden uneingeschränkt fortgeführt, die Löhne seien zunächst über das Insolvenzgeld abgesichert, hieß es. Die Zukunft des Unternehmens, dessen Eigentümer der Finanzinvestor The Gores Group ist, sei wegen der Insolenz des Mutterkonzerns unsicher.