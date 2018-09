Der Druck auf Südafrikas Enfant terrible wächst, nachdem der Oppositionspolitiker vergangene Woche den bewaffneten Sturz der Regierung gefordert hatte.

Im Interview mit Al Jazeera hatte der Führer der zweitstärksten Oppositionspartei damit gedroht, die Regierung in Pretoria mit Waffen zu bekämpfen, wenn diese weiterhin gewaltsam auf friedliche Proteste reagiere. „Ich meine es wörtlich. Wir haben keine Furcht. Wir werden keine Regierung tolerieren, die uns nicht respektiert”, sagte Malema dem Fernsehsender.

Die Südafrikaner nahmen seine Worte als Aufruf zum Bürgerkrieg wahr – und reagierten mit heftiger Kritik. „Ich habe den Eindruck, Malema würde das Land in Schutt und Asche legen, wenn dies nötig ist, um an die Macht zu kommen“, meint der Politkommentator Max du Preez. Der Gewerkschaftsbund Cosatu beschuldigt Malema eines versuchten „Putschs“. Und Südafrikas Kirchenrat verurteilte seine „Kriegsrhetorik“: „Menschen, die den Schmerz des Bürgerkriegs durchlebt haben, erinnern sich nur zu gut an diese traumatische Erfahrung.“ Erst gestern habe das Land mit der täglichen Realität vergossenen Blutes in den Straßen gelebt, so die Kirchenführer in Anspielung auf die politische Gewalt während der Apartheid.

Unterdessen erstattete der regierende „Afrikanische Nationalkongress“ (ANC) zu Wochenbeginn Anzeige wegen Hochverrats gegen Malema. „Die Drohung, eine rechtmäßig und demokratisch gewählte Regierung durch undemokratische Prozesse zu beseitigen, ist gegen die Verfassung“, sagte ANC-Sprecher Zizi Kodwa.

Malemas Genosse, EFF-Generalsekretär Godrich Gardee, versuchte zu beschwichtigen: Die Aussage des Parteiführers sei kein Aufruf zur Gewalt gewesen, sondern ein „berechtigter Kommentar in einer Wahlphase“. Doch der Kampf zwischen Malema und Präsident Zuma scheint neu entbrannt.