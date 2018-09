Er ist Teil des Programms zur neuen Ausstellung „Emil Nolde trifft Paula Modersohn-Becker“ in den Museen Böttcherstraße. Von kommenden Sonntag an sind Werke der beiden wichtigen deutschen Künstler zu sehen, die sich einst in Paris begegneten. Beide haben in ihren Bildern immer wieder Kinder gemalt – und Selbstporträts, wobei sie verschiedene Techniken ausprobierten. Auch der Kreativität der Kinder, die sich am Wettbewerb beteiligen wollen, sind keine Grenzen gesetzt. Ob mit Wasserfarben oder Wachsmalstiften: Die jungen Künstler sollen nicht nur ihr Spiegelbild malen, sondern auch verraten, wie sie sich dabei gefühlt haben. Eine Jury wählt aus allen eingereichten Bildern die besten zwölf aus. Diese zeigt das Museum vom 22. bis 27. November.

Einsendeschluss ist Freitag, 11. November. Bilder nur mit vollständigem Namen, Alter des Kindes, Adresse und Kontakttelefonnummer abgeben. Die Porträts können persönlich eingereicht oder per Post geschickt werden: Museen Böttcherstraße, Stichwort „Spiegelbild“, Böttcherstraße 6 - 10, 28195 Bremen. Das Bildformat sollte Din A4 nicht überschreiten.

