Der Konzern habe betroffene Kunden nicht ausreichend darüber informiert, wie Abhilfe geschaffen werden solle, hieß es ergänzend aus der Brüsseler Behörde. Zudem würden Verbraucher je nach EU-Land unterschiedlich behandelt.

Der ADAC mahnte, Autofahrer dürften nicht für Versäumnisse anderer bestraft werden. „Um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, müssen Autoindustrie und Politik sicherstellen, dass sich für Verbraucher weder aus der Umrüstung noch aus der Aufarbeitung weitere Nachteile ergeben“, sagte Vizepräsident Thomas Burkhardt der Deutschen Presse-Agentur. Ein richtiger Schritt wäre es aus seiner Sicht, die Einhaltung aller Vorschriften und Abgaswerte verbindlich zu garantieren.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte im Magazin „Focus“ betont, VW habe dies der Untersuchungskommission seines Hauses zugesichert: „Ich bestehe darauf, dass diese Garantie von Volkswagen gilt.“ VW hat zugegeben, die Abgaswerte von Millionen Dieselautos mit einer verbotenen Software geschönt zu haben. In Deutschland muss sie aus 2,4 Millionen Fahrzeugen entfernt werden.

Die EU-Kommission hatte Verbraucherschutz-Organisationen im Juli aufgefordert, Berichte zum Umgang mit dem Skandal in den einzelnen Staaten einzureichen. Am Donnerstag will Jourova nun Vertreter nationaler Verbraucherschutz-Behörden treffen, für den 29. September sind Gespräche mit Aufsichtsbehörden aus den EU-Ländern geplant. Auch ein erneutes Treffen mit VW-Vertretern sei in Vorbereitung, hieß es. Die EU-Kommission will den Informationsaustausch etwa zwischen nationalen Verbraucherschutz-Organisationen vorantreiben.

Der ADAC forderte, Abgas-Manipulationen müssten künftig bestmöglich ausgeschlossen werden. Nötig sei dafür auch, Sanktionsmöglichkeiten bei begangenen Verstößen zu schaffen. Dobrindt sagte dem „Focus“, es seien „harte Konsequenzen“ gezogen worden, indem VW alle Fahrzeuge gesetzeskonform umrüsten müsse. Zur Kritik von Verbraucherschützern, dass nur US-Kunden Entschädigungen von VW bekommen, bekräftigte er, dass es in Deutschland ein anderes Rechtssystem gebe.

Derweil gehen die„freiwilligen“ Abgas-Nachbesserungen für bis zu 630 000 Autos auch anderer deutscher Hersteller an den Start. Als ersten Schritt gab das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Umrüstung des Geländewagens Macan von Porsche frei. Der Stuttgarter Autobauer Daimler teilte mit, für die Einsteigermotoren von A-, B-, CLA- und GLA-Klasse wolle man zum Ende des Jahres die Aktion anbieten. Letzte Details mit dem KBA würden dazu abgeklärt. Auch Opel wartet auf die Rückmeldung der Behörde, der man alle nötigen Auskünfte fristgemäß vorgelegt habe.