Mann beißt Fahrkarten-Kontrolleure krankenhausreif

Frankfurt/Main (dpa) - Bei einer Fahrkarten-Kontrolle hat ein Reisender in Frankfurt zwei Mitarbeiter der Bahn so sehr gebissen, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Sie hatten den mutmaßlichen Schwarzfahrer festgehalten, um ihn an der Flucht zu hindern, wie die Bundespolizei mitteilte. Doch da fing der 30-Jährige an zu randalieren. Erst mit Hilfe des Sicherheitsdienstes gelang es den Kontrolleuren, den Mann zu überwältigen.