Es war schon wieder soweit: die Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins „Weserperle“. Rückblickend auf das Jahr 2014 ist man erstaunt wie Vielfältig und Bunt es war: „Treffpunkt Musik“ in Lüssum, Tagesfahrt, Mitwirkung am Konzert mit Orchester, Viertagesfahrt nach Wiek auf Rügen, Singen am Ehrenmal, Singen zur Seniorenfeier, Weihnachtsfeier mit Ehrungen und der Verabschiedung unseres Chorleiters, Martin Will.

Die Anwesenden erhoben sich zu einer Gedenkminute für verstorbene aktive und passive Vereinsmitglieder. Richard Burlager bedankte sich bei seinem Chorleiter Martin Will für die Geduld und Sorgfältigkeit bei seiner Chorarbeit, dieses sei die Ursache der Präsens aller Sänger bei den Chorproben und Auftritten, er bedauerte nochmals das Ausscheiden und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Bei seinen Vorstandskollegen Werner Pottberg, Heinz Kriesel, Klaus Presch und Werner Hübner bedankte er sich für die geleistete Vorstandsarbeit, die ihm viel Spaß bereitet habe und es ihm leicht gemacht hätten, Vorsitzender zu sein.

Danach hatte Heinz Kriesel, als Schriftführer, das Wort zur Lage und Zukunft der „Weserperle“. Der Schwund der Mitglieder ist durch den natürlichen Abgang zu erklären, Austritte sind selten im persönlichen begründet. Die „Weserperle“ hat insgesamt 66 Mitglieder, davon sind 20 aktive Sänger. Der erste Kassenwart Werner Pottberg wusste über ein kleines Plus im Jahr 2014 zu berichten, seiner Haushaltsführung sei Dank. Die Kassenprüfer Ernst F. Kirk und Erwin Starke bescheinigten ihm eine hervorragend und übersichtliche Kassenführung: Alle Belege und Bücher wurden vorgelegt und Stichprobenartig geprüft, es gab keine Beanstandungen.

Chorleiter Martin Will bedankte sich bei den Sängern für ihren Fleiß und ihre Bereitschaft alles zu geben, die Überraschung den Sängern zum Abschied eine persönlich gewidmete CD von Übungsabenden, zu übergeben, ist ihm gelungen. Es gibt am Jahr 2014 nichts zu bemängeln und für 2015 wünscht er Glück bei der Suche nach einer neuen Chorleitung. Der Vizechorleiter Werner Pottberg meinte, er könne sich dem nur anschließen. Klaus Presch, als Festausschuss, bedankte sich für die rege Beteiligung an der Viertagesfahrt nach Wiek auf Rügen. Das Grillfest und die Weihnachtsfeier mit Ehrungen waren gut besucht. Er bedankte sich im besonderen bei den Frauen, die immer helfen würden. Mit drei Enthaltungen wurde der Vorstand entlastet.

Es stellten sich zur Wiederwahl: zweiter Vorsitzender, Werner Pottberg; zweiter Kassierer, Werner Hübner; zweiter Festausschuss, Gustav Wegner – alle wurden ohne Gegenstimme wiedergewählt. Als Notenwart wurde Erwin Wessels ohne Gegenstimme gewählt. Als zweiter Kassenprüfer wurde Walter Koch ohne Gegenstimme gewählt. Erwin Starke wurden als Kassenprüfer bestätigt. Zudem wurde mitgeteilt, dass Martin Will bereit sei, den Chor weiter, an ausgewählten Übungsabenden, zu unterstützen bis eine neue Chorleitung gefunden ist.