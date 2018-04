Bestand seine Gesellenprüfung mit Auszeichnung: Tischlerlehrling Marvin Rhode. (Bak)

Der junge Achimer wusste schon früh, was er wollte – eine Ausbildung in der Tischlerei Rodiek. "Es war meine erste und einzige Bewerbung", erzählt Rhode kurz vor der Freisprechungsfeier. Eine Bewerbung und ein kurzes Vorstellungsgespräch genügten und der damals 17-Jährige hatte seinen Ausbildungsvertrag in der Tasche. Für seine Lehre zog Marvin Rhode von Achim nach Lemwerder um. Rodiek und keine andere Tischlerei sollte es sein, weil sich die Lemwerderaner Firma im Jachtbau betätigt. "Ich wollte immer was mit Jachten machen", gesteht Rhode. Und das Aushängeschild der luxuriösen Schiffe sei nun mal der Innenausbau.

Während seiner um ein halbes Jahr verkürzten Ausbildungszeit durfte er auf der Werft Abeking & Rasmussen an der Gestaltung eines Neubaus mitarbeiten sowie bei einem Auslandseinsatz in Barcelona auf einem Schiff arbeiten. "So’n Glück hat man als Azubi eigentlich nicht."

An seinem Gesellenstück hat Marvin Rhode circa ein halbes Jahr geplant. Rund 200 Stunden habe er mit Zeichnen verbracht, berichtet der Tischlergeselle. Dann ging es an die praktische Umsetzung. 100 Stunden standen dem jungen Tischler dafür zur Verfügung. Jeden Schritt habe er genau geplant, erzählt der 20-Jährige, erst einmal alle Einzelteile fertiggestellt, bevor er sie am letzten Tag vor der Abgabe zusammensetzen wollte. "Am vorletzten Tag war noch alles in Einzelteilen zu sehen", erinnert sich Rhode mit einem leichten Grinsen. "Die Gesellen haben schon gewettet, dass ich das nicht schaffe."

Am Ende hat er es doch auf den Punkt genau hinbekommen. Seine Gesellenprüfung schloss Marvin Rhode mit einem Notendurchschnitt von 1,0 ab. Das von ihm gestaltete Sideboard nimmt nun am Wettbewerb "Die Gute Form" teil. Dieser wird jährlich vom Innungsverbund der Tischler und Schreiner für Gesellenstücke ausgeschrieben, die formal dem heutigen Zeitgeschmack entsprechen. Nachbildungen vergangener Stil-Epochen sind ausgeschlossen. Eine Experten-Jury entscheidet, welche Stücke sich auf Landes- und schließlich auf Bundesebene präsentieren dürfen.

Marvin Rhode wird derweil als Geselle für Rodiek weiterarbeiten. Zumindest für ein weiteres halbes Jahr. Dann möchte der 20-Jährige sein Fachabitur machen und studieren.