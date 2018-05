September seines Postens entheben werde, sagte Meckel am Montag in Berlin. Hintergrund sei ein interner Richtungsstreit. Er habe sich dafür eingesetzt, dass der Volksbund neben den Soldatenfriedhöfen im Ausland auch die Grabstätten der zivilen Opfer der Deutschen betreut. Der Volksbund müsse auch deutlicher über die Kriegsursachen sprechen. Dies stoße auf internen Widerstand, sagte Meckel.

Der SPD-Politiker und letzte DDR-Außenminister beklagte, dass er in eine „Schlammschlacht“ hineingezogen werde. Verantwortlich dafür seien Vorsitzende einzelner Landesverbände sowie das Präsidium. Er nannte dabei Johannes Schmalzl (Baden-Württemberg) und Karl Starzacher (Hessen). Vor seiner drohenden Abwahl in Göttingen wolle er sich noch direkt an alle, rund 75 Delegierten wenden.

Intern war immer wieder Kritik an dem seit drei Jahren amtierenden Meckel laut geworden. Generalsekretärin Daniela Schily hatte ihm vorgeworfen, ihr nicht genügend Kompetenzen zuzugestehen. Das Präsidium hatte Schily ausdrücklich unterstützt. Die Landesvorsitzenden hatten in einer Erklärung am 22. Juli einen Richtungsstreit verneint. Kern des Konflikts sei Meckels Verhalten. Er habe zunehmend den Rückhalt im Volksbund verloren und sich in die Arbeit der Generalsekretärin eingemischt. Meckel schade der Arbeitsfähigkeit des Volksbundes.

Der 1919 gegründete Volksbund pflegt 832 Grabstätten in 45 Staaten mit mehr als 2,5 Millionen Toten. Dafür sind Tausende ehrenamtliche und 566 hauptamtliche Mitarbeiter tätig.