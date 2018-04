Immer mehr Kinder und Jugendliche sind bei einem Logopäden in Behandlung. Die Zahl der jungen Patienten unter 15 Jahre ist danach zwischen den Jahren 2007 und 2012 um 36000 auf 193000 pro Jahr gestiegen, wie das Wissenschaftliche Institut der Krankenkasse AOK (Wido) mitteilt. „Allgemein werden Medien wie Fernseher und Computer als problematisch für die gesundheitliche Entwicklung eingestuft“, sagt der Sprecher des AOK-Bundesverbandes, Kai Behrens.

Besonders Jungen haben den Angaben zufolge Probleme. Etwa 25 Prozent der Sechsjährigen übten im vergangenen Jahr mit einem Logopäden. Fünf Jahre zuvor waren es noch rund 21 Prozent. Die gleichaltrigen Mädchen benötigten seltener eine Therapie: 2012 waren rund 17 Prozent beim Logopäden. Das Institut hatte für seine Studie alle 35 Millionen Therapien – auch in anderen medizinischen Bereichen – analysiert, die im vergangenen Jahr allen gesetzlich Versicherten in Deutschland verschrieben wurden. Der Bundesverband für Logopädie fordert, kleine Kinder mit sprachlichem Entwicklungsrückstand möglichst früh zum Therapeuten zu schicken – und nicht erst kurz vor Schulstart. „Die Behandlung wäre effektiver und könne somit in vielen Fällen schneller abgeschlossen werden“, sagt die Präsidentin des Bundesverbandes, Christiane Hoffschildt.