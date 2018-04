Die Angesprochene, die auf der Bühne neben ihrem Mann steht, nimmt diesem sogleich unter großem Applaus des Publikums selbstbewusst und keck das Mikrofon aus der Hand. „Als Partnerin eines so engagierten Menschen wie Frank wünscht man sich irgendwann auch mal eine ruhigere Zeit“, sagt Elke Büdenbender. Sie wisse aber, dass ihr Mann ein wunderbarer Präsident werde. „Es gibt keine familiäre Opposition“, fügt sie hinzu. Der 61-jährige Steinmeier bedankt sich bei seiner sechs Jahre jüngeren Frau für die Unterstützung: „Ich könnte es ohne dich nicht machen, und ich hätte es ohne dich nicht gemacht.“

Es ist ja tatsächlich so, wie Steinmeier es an diesem Abend sagt: „Die Rolle des Präsidentenehepaares ist sehr traditionell angelegt. Einer wird gewählt – und vom anderen wird erwartet, dass er vieles aufgibt.“ Bei Büdenbender stellt sich da vor allem die Frage nach ihrer Arbeit als Richterin. Der „Spiegel“ jedenfalls berichtete in den vergangenen Tagen, sie wolle sich davon beurlauben lassen. Ursprünglich habe sie vorgehabt, ihre Arbeit am Berliner Verwaltungsgericht auch als First Lady weiterzuführen. Am Gericht seien jedoch Zweifel laut geworden, ob die Richtertätigkeit mit der Rolle als Frau des Staatsoberhaupts vereinbar sei, hieß es in dem Bericht. Steinmeier und Büdenbender äußerten sich dazu vor der Wahl nicht.

Die 55-Jährige, die im Siegerland geboren wurde, war nie nur die Frau an seiner Seite, sondern hat immer auch ihr eigenes Leben gelebt. Die beiden lernten sich an der juristischen Fakultät der Universität Gießen kennen und sind seit mehr als 20 Jahren verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter Merit ist mittlerweile erwachsen. Ins Licht der Öffentlichkeit rückte Elke Büdenbender vor einigen Jahren dadurch, dass ihr Mann seiner damals kranken Frau eine Niere spendete. Ein Schritt, der vielen Respekt abnötigte. „Was“, fragte der damalige Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP), „was könnte die Liebe zu einem nahestehenden Menschen stärker zeigen als diese Entscheidung?“

Diejenigen, die beide gut kennen, zitieren gern einen Satz, den der frühere US-Präsident Bill Clinton im Wahlkampf mal über Barack Obama gesagt hat. Dieser, befand Clinton, sei auch deshalb geeignet für das Präsidentenamt, weil er genug Verstand bewiesen habe, Michelle zu heiraten. Bei Steinmeier und Büdenbender sei es ähnlich, sagen Weggefährten aus Uni-Zeiten.

Mit Büdenbender hat Steinmeier mindestens auch eine potenzielle Vertretung, falls er sich mal wieder um Stunden verspäten sollte. In einem solchen Fall ist seine Frau nämlich mal vor einigen Jahren für den Außenminister eingesprungen. Sie hielt dessen Rede für ein weltoffenes Europa. „Ich als Außenminister“, sagte sie stellvertretend für ihn. Und kam, so ist es zu lesen, gut an.