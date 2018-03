Für die Wahl zum Sportler des Jahres hat es trotz US-Open- und Ryder-Cup-Sieg nicht gereicht. Nur auf Platz vier kam Martin Kaymer nach seinem Erfolgsjahr 2014 bei der Abstimmung in der Heimat. Auf einen anderen Titel hat der Golfprofi aber ein Abonnement: Mit 152 835 Kilometern, wie er auf seiner Homepage zusammenrechnete, ist er wieder einmal Deutschlands inoffizieller Reiseweltmeister. Und wegen der ständigen Pendelei zwischen den USA und Europa will er erstmals seit Jahren das Weihnachtsfest im Familienkreis und seinen 30. Geburtstag am Sonntag mit Freunden in Düsseldorf feiern.

„Ich habe genug Jetlag in diesem Jahr gehabt. Die letzten sieben, acht Jahre war ich immer alleine in Amerika und habe mich auf die Saison vorbereitet. Dieses Jahr will ich das etwas anders machen“, sagte Kaymer nach der anstrengenden Hatz zwischen PGA- und Europa-Tour. Er spielte die zweite Saison die beiden Wettkampfserien parallel und zieht seine Schlüsse daraus. Die Vorbereitung auf das erste Turnier Mitte Januar in Abu Dhabi will er deshalb in der Nähe austragen, um Flugkilometer zu sparen.

„Ich war dieses Jahr acht Wochen am Stück in Hotelzimmern. Es nervt, immer die gleichen Klamotten anzuziehen, die wäscht du zwar zwischendrin, aber es ist immer dieselbe Jeans am Abend“, berichtete er. Was ihm fehlt? Die ganzen normalen Dinge: Über den Weihnachtsmarkt gehen, Glühwein trinken, warme Mandeln. Das werde nun nachgeholt.

Und die Ziele für 2015? „Es ist für mich ganz, ganz schwer, jetzt schon Ziele für das nächste Jahr zu setzen. So viele Turniere wie in diesem Jahr habe ich noch nie gespielt, und so selten zu Hause war ich auch noch nie. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, um die Saison 2014 zu reflektieren, weil da auch sehr viel passiert ist“, sagte Kaymer, der als erster Spieler in der Golf-Geschichte The Players und die US Open im selben Jahr gewann.

Die Erfolge könne man nicht vergleichen: „Die Art und Weise, wie ich dieses Jahr das Major gewonnen habe, die letzten sechs, sieben Löcher, das war keine Überraschung mehr, dass ich am Ende gewonnen habe, weil ich einen großen Vorsprung hatte. Aber so ein Major, das bringt dich extrem weit nach vorne, von deinem Selbstvertrauen her. Das sind Meilensteine in deiner Karriere, die extrem wichtig sind.“ Danach könne er Turniere wie den Ryder Cup ganz anders angehen. „Weil man Selbstvertrauen hat. Weil du weißt, die anderen, haben extrem viel Respekt vor dir und deiner Leistung.“

Ein großes Ziel bleibt: Gold bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. „Ich fahre ja nicht dahin, um Zweiter oder Dritter zu werden.“ Er denke schon seit eineinhalb Jahren darüber nach: „Ich war noch nie bei Olympischen Spielen. Es gibt nichts Größeres für einen Sportler, als eine Medaille für sein Land zu holen.“