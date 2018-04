Die erste Vorsitzende des Verdener Landfrauenvereins, Susanne Bostelmann, konnte auf der Februar Versammlung, die auch gleichzeitig die Jahreshauptversammlung war, 120 Landfrauen begrüßen. Der Verein kann sich über 30 neue Mitglieder freuen, die 2014 beigetreten sind. Nach dem Jahres- und Kassenbericht wurde Inge Wieters als Kassenprüferin neu gewählt.

Unter humorvoller Lebenshilfe könnte man den Vortrag von Christa Schlottoff einordnen, den sich die Landfrauen nach der Kaffeepause anhörten. „Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen“– Vom Umgang mit Ärger, Zorn und Frust. Ein Thema, das wohl niemanden fremd ist. Christa Schlottoff aus Sandkrug ist ehemalige Lehrerin, Pastorenfrau und Mutter von drei Kindern. Lebendig und mit viel Witz schilderte sie Situationen in ihrem Leben, in denen sie am liebsten aus der Haut gefahren wäre. Angefangen beim ewig jaulenden Laubsauger des Nachbarn bis hin zu Jugendlichen mit Handys und die dazu gehörenden Klingeltönen.

Der Ärger und die Wut könnten einen Menschen so beherrschen, dass er davon gänzlich eingenommen sei, erläuterte die Referentin. „Pass auf, dass dein Ärger keine Kinder kriegt“, lautete ein passender Ausspruch. Krankheiten wie Schlafstörungen oder Depressionen könnten die Folge sein, wenn dem Ärger keine Luft verschafft werde. Deswegen laute die Devise: „Mensch ärgere dich, aber richtig.“ Wer schnell überkocht, der sollte tief Luft holen, bis zehn zählen oder einen Spaziergang machen.

Das die Landfrauen ein aktives Völkchen sind zeigt sich in den neuen Programmheften, die im März verteilt werden. Neben Vorträgen wie : Handtaschen Feng-Shui oder „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“ und Deko-Ideen aus der Natur werden folgende Seminare angeboten: Smartphone-Schulung, Brotbackseminar, Stoffdruck sowie Stil- und Figurenberatung. Das Programm beginnt mit einem Denksport und Erlebnisspaziergang in den Verdener Dünen.

Dore Gutjahr vom Fahrtenausschuss stellte auch das Programm vor. Dabei sind eine Spargeltour, Erlebnistag in der Heide, Fahrradtour, Fahrt zur Modenschau und ins Theater. Die Mehrtagesfahrt geht zur „Grünen Woche“ nach Berlin.