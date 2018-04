Innere Sicherheit

Merkel: Kein Bundeswehreinsatz im Innern - Bundespolizei zuständig

Kanzlerin Angela Merkel schließt den Einsatz der Bundeswehr zur Grenzsicherung und eine Beteiligung der Streitkräfte an Sicherheitsmaßnahmen im Inland aus. Das stellte Merkel in ihrem wöchentlichen Internetvideo klar. Die Bundespolizei bekomme nächstes Jahr Tausende neue Polizisten, auch die anderen Sicherheitsorgane würden personell wie technisch besser ausgestattet. Bei der Innenministerkonferenz waren die Länder-Ressortchefs diese Woche in der Frage, ob die Bundeswehr im Fall von Terroranschlägen innerhalb Deutschlands eingesetzt werden sollte, uneins geblieben.