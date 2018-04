Pressetermin am Ende der Reise: Merkel mit Äthiopiens Ministerpräsidenten Hailemariam Dessalegn in Addis Abeba. (MICHAEL KAPPELER, dpa)

Dabei zu sehen: brüchige Hütten und Präsidentenpaläste, Hoffnungen und anrührendes Leid. Und nun? Mit ihrer Reise hat die Kanzlerin das Signal gesetzt, dass sich Deutschland in Zeiten der Flüchtlingskrise stärker für „unseren Nachbarkontinent“ engagieren will. Dabei werden einige Lehren deutlich, wo Akzente liegen. Zurück in Berlin, geht die afrikanische Woche für die CDU-Chefin auch noch weiter.

Das deutsche Interesse: Zum Start ihrer Reise prägte Merkel einen programmatischen Satz, wie ihn Regierungschefs nicht alle Tage sagen: „Das Wohl Afrikas liegt im deutschen Interesse.“ Es klingt wie eine Ergänzung oder Erweiterung ihrer Maxime, dass es Deutschland nur gut gehen könne, wenn es Europa gut geht. Dahinter steht die Erkenntnis, wachsende Fluchtbewegungen nicht länger auszublenden. Ignorieren, Distanz und Abschottung ließen das Problem ja nicht verschwinden. Dabei hat Deutschland bisher relativ wenig afrikanische Flüchtlinge.

Sicherheit ist die Basis: In mehreren afrikanischen Staaten sind Terrorgruppen aktiv und bringen nicht nur Entwicklungshelfer in Gefahr. Sie destabilisieren ohnehin brüchige Strukturen. Dazu kommen Drogen-, Waffen- und Menschenschmuggel. „Sicherheit und Entwicklung sind untrennbar miteinander verbunden“, sagt Merkel. Deutschland will daher mehr vom Beidem: zum Beispiel Fahrzeuge als Unterstützung für die Armee in Niger – und zugleich frisches Geld für Arbeitsgelegenheiten als Alternativen zum Wirtschaftsfaktor Flüchtlings-Schleusungen.

Bedingungen für mehr Geld: Angesichts der Flüchtlingskrise in Europa sind die finanziellen Erwartungen afrikanischer Staaten nicht kleiner geworden. Nigers Präsident Mahamadou Issoufou forderte gleich einen großen „Marshallplan“ für seinen Kontinent, wie er Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Beine geholfen hat. Merkel nahm das zum Anlass, auf Voraussetzungen für zusätzliche Mittel zu pochen. Klar müsse sein, dass Geld effizient eingesetzt wird. Und erst Kenntnisse vorhanden sind, damit Technik nicht verrostet. Menschenrechtsorganisationen warnen außerdem davor, mit Zahlungen undemokratische Regime zu stützen.

Die Zeit drängt: Grundlegende Veränderungen für sichere Ernährung, Bildung und wirtschaftliche Chancen sind „ein langer Weg“, wie auch Merkel sagt. Anderes, wie der Kampf gegen Schlepper oder zusätzliche Jobs, sollte aber sehr wohl schneller möglich sein. Vor allem junge Leute müssten möglichst bald sehen, dass es aufwärts geht und ihre Heimat Perspektiven biete. „Es ist ganz wichtig, dass die Länder Afrikas nicht die besten Köpfe verlieren“, mahnt die Kanzlerin.

Nach Abschluss ihrer Reise am Dienstag in Äthiopien kommt gleich schon doppelter Besuch aus Afrika nach Berlin: an diesem Mittwoch der Präsident des Tschad und am Freitag der Präsident Nigerias.

Ein wichtiges Bündnis Die Afrikanische Union (AU) wurde 2002 als Nachfolgerin der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) gegründet. Sie ist heute der wichtigste Zusammenschluss Afrikas. Sitz der Organisation mit 54 Mitgliedstaaten ist Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba. Zu den wesentlichen Zielen der AU gehören Frieden und Stabilität auf dem afrikanischen Kontinent, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie die Förderung demokratischer Strukturen. Die AU engagiert sich unter anderem in Friedenseinsätzen in Somalia und der sudanesischen Provinz Darfur.

„Sicherheit und Entwicklung sind untrennbar miteinander verbunden.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel