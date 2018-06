Wegen der Vergabe zweifelhafter Bonitätsnoten für Ramschanleihen aus der US-Immobilienkrise muss die Ratingagentur Standard & Poor‘s eine Strafe von 1,37 Milliarden Dollar (1,21 Milliarden Euro) zahlen. Das US-Unternehmen teilte gestern mit, einen Vergleich mit dem US-Justizministerium, 19 Bundesstaaten und der Hauptstadt Washington geschlossen zu haben. Standard & Poor‘s betonte, es habe mit der außergerichtlichen Einigung keine Gesetzesverstöße eingeräumt.

Der Ratingagentur wurde vorgeworfen, Investoren über die Qualität von Wertpapieren getäuscht zu haben, in denen schlecht abgesicherte Hypotheken gebündelt waren. Ab 2007 hatten sich in den USA die Fälle gehäuft, in denen einkommensschwache Hausbesitzer ihre Darlehen wegen steigender Zinsen nicht mehr abzahlen konnten. In einer Art Domino-Effekt löste dies eine weltweite Finanzkrise aus, weil die faulen Kredite von Bank zu Bank als Geldanlage weitergereicht worden waren. Das US-Justizministerium hatte im Februar 2013 Klage gegen Standard & Poor‘s eingereicht. Die Ratingagentur wies sie als „vollkommen ungerechtfertigt“ zurück. Zwar bedauerte das Unternehmen damals, dass es nicht gelungen sei, die „rapide Verschlechterung der Bedingungen auf dem US-Hypothekenmarkt einzuschätzen“. Gleichwohl seien die S&P-Experten nicht die Einzigen, die das Ausmaß der Krise falsch eingeschätzt hätten. Die Klage hatte sich unter anderem auf interne E-Mails gestützt, in denen S&P-Mitarbeiter Zweifel an der Bewertung der Ramschpapiere vorbringen. Aus eigenem Geschäftsinteresse habe das Unternehmen den Anlegern aber die Kreditwürdigkeit der Papiere vorgegaukelt, lautete der Vorwurf.