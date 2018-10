Gallen am Freitag mit. Es stärkte damit der Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) den Rücken. Sie hatte BMW 2012 eine Buße von 156 Millionen Franken (heute 144 Millionen Euro) auferlegt. Die Weko hatte damit auf Klagen Schweizer Konsumenten reagiert, wonach

BMW-Händler außerhalb der Schweiz ihnen keine Fahrzeuge verkaufen dürften. Dies sei unter Hinweis auf eine Vertragsklausel verwehrt worden, die es BMW-Händlern verbiete, Exporte in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zu tätigen, dem die Schweiz nicht angehört. Das Gericht stufte dies als unerlaubte Gebietsabrede im Sinnes des Kartellgesetzes ein. Hintergrund ist der Wunsch Schweizer Kunden, von der Stärke des Franken gegenüber dem Euro zu profitieren und Neuwagen im Ausland statt in der Schweiz zu erwerben. Zwischen 2010 und 2011 kosteten Autos laut Weko in der Eurozone bis zu 25 Prozent weniger als in der Schweiz.

DPA