Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) und die Landwirte wollen im Streit mit der EU um die deutsche Düngemittelverordnung an einem Strang ziehen. Außerdem wollen sie mehr für den Tierschutz tun. „Ziel ist es, europaweit höhere Standards zu verankern“, sagte Schmidt auf dem Deutschen Bauerntag in Bad Dürkheim am Donnerstag. Die Delegierten brachten dort eine Erklärung auf den Weg, die Land- und Forstwirten eine Schlüsselrolle bei der Energiewende zuweist.