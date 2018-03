Mit der Ankunft des Transportschiffes „Britannia Seaways“ in Emden hat die Bundeswehr den Rücktransport von Material der ISAF-Mission in Afghanistan beendet. Das Schiff war gestern mit 246 Fahrzeugen an Bord in dem ostfriesischen Hafen angekommen. Tausende Soldaten aus verschiedenen Ländern hatten im Auftrag der UNO an der „International Security Assistance Force“ (ISAF) in Afghanistan teilgenommen. Sie endete am 31. Dezember 2014.