Vielmehr soll ein unangenehmer Zeitgenosse möglichst unauffällig ins Jenseits befördert werden… Und dazu braucht es einen ganz besonderen Pilz: Amanita morticia. Doch der ist gar nicht so einfach zu finden.

Die Suche nach diesem Pilz findet am Freitag, 7. Oktober, ab 17 Uhr im Vorwerk Bremervörde statt. Treffpunkt ist das Alte Forsthaus des Nabu, Am Vorwerk 10, in Bremervörde. Moorbäuerin Trina – alias Waldpädagogin und Gästeführerin Frauke Klemme – nimmt die Gruppe mit auf einen zweistündigen, unterhaltsamen Waldspaziergang und hat dabei allerhand Geschichten und Wissenswertes zu den Pilzen parat. Nur eines sollten die Teilnehmer zuhause lassen: Ein Sammelkörbchen – denn das bleibt bei dieser Führung besser leer. Eine Anmeldung für die Wanderung ist bei der Nabu-Umweltpyramide unter der Telefonnummer 0 47 61 / 7 13 52 erforderlich. Die Teilnahme kostet sechs Euro pro Person, Nabu-Mitglieder zahlen fünf Euro und für Kinder ist die Teilnahme kostenlos.