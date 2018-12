Von 14 bis 17 Uhr stehen die Mitglieder des Vereins für Jedermann bereit, um den Interessierten am Sportschießen einen Einstieg in die Disziplinen zu erleichtern. Natürlich bleibt es nicht bei der reinen sportlichen Betätigung. Auch für Speis und Trank ist gesorgt. Der Vorsitzende Jürgen Juschkat freut sich schon auf die Besucher: „Wir wollen möglichst vielen Sportinteressierten unsere Disziplinen zeigen. Vielleicht merkt der eine oder andere, dasa Sportschießen und Bogensport genau sein Hobby sein könnte. Es schult die Konzentration und macht darüber hinaus einfach auch Spaß. Versuchen Sie es doch auch einmal.“

Schützen sind Unesco-Kulturerbe

Auch gesellschaftlich hat der SV Di-Do-Ho einiges zu bieten und damit ist er in der Familie der Vereine im deutschen Schützenbund nicht allein. Genau aus diesem Grunde ist das Deutsche Schützenwesen 2016 von der Deutschen Unesco-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. „Darum lohnt es sich besonders, uns einmal zu besuchen und kennen zu lernen“, sagt Juschkat. Der Deutsche Schützenbund hat vor Jahren die Aktion „Ziel im Visier“ gestartet, die der Mitgliedergewinnung dienen soll. Seit diesem Jahr ist dafür nicht mehr ein bestimmtes Wochenende vorgesehen. Vielmehr können die Schützenvereine bundesweit ihre Angebote auf das Jahr verteilt ausrichten.

Einer dieser beteiligten Vereine ist eben auch der Schützenverein Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt aus dem Landkreis Verden, der von Beginn an beteiligt ist und dieses Mal noch einmal Interessierte am ersten Oktober-Wochenende erwartet. Ab 2017 wird es jedoch einen anderen Termin geben. Am Sonnabend, 1. Oktober, zeigt der Verein das Schießen mit Pfeil und Bogen, mit dem Luftgewehr sowie der ein- und mehrschüssigen Luftpistole und mit dem Lichtpunktgewehr. Kaffee und Kuchen werden den Gästen angeboten, außerdem gibt es für die Teilnahme kleine Aufmerksamkeiten. Ab 18 Uhr wollen die Vereinsmitglieder mit Freunden und Freundinnen intern ein gemütliches Fest mit Wein und Zwiebelkuchen feiern. Hierfür sind bis Donnerstag, 29. September, Anmeldungen beim Vorsitzenden Jürgen Juschkat unter Telefon 04204/7146 erforderlich.

Training offen

Wer am 1. Oktober nicht schnuppern kann, darf auch gerne bei den Übungseinheiten vorbeischauen. Die Gewehr- und Pistolenschützen trainieren immer donnerstags ab 18 Uhr in der Schützenhalle, Am Adeligen Holz 8, und sonnabends ab 10 Uhr (dann hauptsächlich der Nachwuchs). Die Bogengruppe trifft sich in den Sommermonaten beim ehemaligen Vereinslokal Zur Kastanie, am Dibberser Bahnhof 2, und im Winter in einer Halle auf der Westerwisch.