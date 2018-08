Gäste, die nicht zufrieden sind, können sich innerhalb von 24 Stunden nach Reisebeginn an der Rezeption melden. Sie bekommen dann 110 Prozent ihres Reisepreises erstattet, außerdem sorgt die Reederei für einen kostenlosen Rücktransport. Die Garantie gilt für alle Drei- bis Achttagesfahrten auf die Bahamas, in der Karibik, an der mexikanischen Riviera, in Kanada/Neu England und Alaska.

Mit der Marketing-Aktion will die Reederei das eigene Image wieder aufbessern. In den vergangenen Monaten gab es einige Zwischenfälle auf Carnival-Schiffen, die bei Kunden für einen Vertrauensverlust sorgten. (dpa/tmn)