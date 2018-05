Präsentiert von Helgard Warns, der Brunnenhof-Galeristin im St.-Joseph-Stift, und musikalisch untermalt von Sergio Cotos Lautenmusik wurde jetzt die erste Ausstellung des Künstlers eröffnet. Einführende Worte sprach Wilhelm Tacke. In gleich drei Ausstellungsräumen werden Noerenbergs Arbeiten präsentiert, für die er sowohl Buntstift als auch Pastell-, Aquarell- und Ölfarbe verwendete.

Dieses Reisetagebuch in Bildern, auf dem man mitunter schon mal Spuren eines Regenschauers sehen kann, animiert dazu, auf den Pilgertouren, Wanderungen und Spaziergängen des Künstlers gedanklich mitzureisen. In der Eingangshalle und der Vorhalle der Augenklinik werden Natur-und Landschaftsmotive von Spaziergängen in Noerenbergs Wahlheimat Bremen präsentiert. Dabei fokussiert der studierte Landschaftsarchitekt den Bürgerpark zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten. Er zeigt aber auch Ansichten der Wallanlagen oder aber des Riensberger Friedhofs.

Motive von Wanderungen, aber auch von Pilgerreisen in fernere Gegenden kann man in der ersten Etage im Brunnenhof sehen. Hier sind Naturdarstellungen der Insel Rügen, der irischen Westküste, aber auch Architektur- und Landschaftsmotive verschiedener Pilgerrouten zu sehen.

Noerenberg, der seit 2007 in Bremen lebt und jetzt in Findorff wohnt, macht mit Pastellkreide auf dem Block in der Natur nicht nur Skizzen, sondern er vollendet seine Bilder mit Fixativ mitunter schon sofort draußen vor Ort. Kleinformate sind es dann, damit sie in den Rucksack passen, erklärt er eine seiner Arbeitsweisen.

„Meine Bucht“, sagt der Künstler und lacht, als er auf ein Pastellkreidebild zeigt. Hier am Jasmunder Bodden sei er aufgewachsen. Der 1977 auf der Insel Rügen geborene Noerenberg, der sich bereits seit seiner Kindheit für Kunst und belebte Natur interessierte, wurde durch regelmäßige Besuche im „Ferienlager für Bildende Kunst“ sehr stark gefördert. Neben seinem Landschaftsarchitektur-Studium hat er sich auch mit künstlerischen Fächern befasst, zudem noch in einem Aufbaustudium Naturschutz studiert.

Seit seinem Umzug nach Bremen, wo er in einem Planungsbüro für Garten- und Landschaftsarchitektur mit dem Schwerpunkt Gartendenkmalspflege arbeitet, hat sich sein Interesse am Zeichnen, gerade für Naturstudien in freier Landschaft, verstärkt. Außerdem hat er seine künstlerischen Fähigkeiten unter anderem an der Sommerakademie der Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen und in Kursen im Gerhard-Marcks-Haus vertieft. Kernstück der Ausstellung ist eine Holzinstallation. In der Mitte an der Wand hängt ein Stück Strandgut in Kreuzesform, links davon ein Pilgerstab, unterwegs gefunden und weiter verwendet, rechts davon hängt ein Wanderstab. „Pilgern in der Natur, Gott erfahren in der Natur“, so beschreibt Noerenberg die Bedeutung seines „Unterwegsseins.“ „Menschen vergangener Zeiten, die der erbarmungslosen Natur mühsam die Nahrung abrangen, konnten diese nicht als ,schöne Landschaft‘ sehen“, sagt Noerenberg. „Landschaft ist Luxus.“ Es sei der ­Luxus einer Zivilisation, die die Natur nicht als erbarmungslos ansehe, sondern als Ort der Erholung für Körper und Seele ­aufsuche. Gerade bei Gegenden, die einer idealisiert-schönen Landschaft nahekämen, die aber durch unsere Konsumwelt gefährdet, verbraucht oder zerstört seien, lohne es sich, der Schönheit Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Ausstellung „Farbige Reisenotizen“ von Hilmar Noerenberg ist noch bis 20. August in der Galerie Brunnenhof im Krankenhaus St.-Joseph-Stift, Schwachhauser Heerstraße 54, zu sehen. Der Eintritt ist kostenfrei.

