Ganz Ungarn ist in den Tagen vor dem Referendum mit riesigen Plakaten zugepflastert, auf denen Propaganda gegen Flüchtlinge, gegen Brüssel und für die glorreiche ungarische Nation gemacht wird.

Die Kampagne kostet angeblich 3,2 Millionen Euro. An diesem Sonntag sollen die Ungarn in dem von der Regierungspartei Fidesz organisierten Referendum eine ziemlich suggestive Frage beantworten: „Wollen Sie, dass die EU ohne Zustimmung des Parlaments die verpflichtende Ansiedlung von ausländischen Staatsbürgern in Ungarn vorschreiben kann?“ Die Antwort soll natürlich „Nein“ lauten. Das betonen die Fidesz-Politiker – allen voran der nationalkonservative Premier Viktor Orban – auch bei jeder Gelegenheit. Wichtiger aber ist für sie, dass die Botschaft ankommt: Die EU will Ungarn Ausländer aufzwingen und dabei wird der Wille des Volkes übergangen. Wir beschützen Euch vor den Ausländern und vor der EU.

Mit der Abwehr des angeblich unterdrückerischen Brüssel und der Ausländer machen Rechtspopulisten in ganz Europa Stimmung. Dabei geht es ihnen meist darum, die eigene Macht zu festigen. Im Fall Ungarn will die Fidesz die Zweidrittel-Mehrheit sichern. Manche sprechen bereits von vorgezogenen Wahlen 2017. Es ist damit zu rechnen, dass die Wähler an diesem Sonntag Orban mit einem überwältigenden Nein Rückendeckung geben. Denn es geht bei der Abstimmung ja nicht um eine ernsthafte Frage, sondern darum, dass das Flüchtlingsthema weiter diskutiert wird, weil man damit besser emotionalisieren kann, als mit jedem anderen.

Umfragen zufolge sind 90 Prozent der Ungarn dagegen, dass es eine Quote gibt, wonach Flüchtlinge innerhalb der EU verteilt werden sollen. Bislang hat man innerhalb der EU nur die Verteilung von 160 000 Flüchtlingen vereinbart – Ungarn sollte gerade einmal 1300 aufnehmen. Doch auch dagegen hat die Regierung in Budapest geklagt. Ungarn porträtiert sich selbst – ganz wie zur Zeit der Monarchie – als Bollwerk gegen alles, was da aus dem Südosten kommt. Dabei geht es wieder um den Islam. Früher ging es gegen die Osmanen, heute glaubt man die Flüchtlinge von Europa abwehren zu müssen. „Brüssel will, dass wir illegale Einwanderer ins Land lassen. Sagen wir Nein!“, ist dieser Tage im Radio zu hören. Das klingt so, als ginge es um die letzte entscheidende Schicksalsfrage für eine Nation und nicht um 1300 Menschen, die untergebracht werden sollten. Entscheidend wird an diesem Sonntag sein, ob Orban in der Lage ist, 50 Prozent der Wähler zu mobilisieren, denn nur dann ist das Referendum auch gültig. Viele Oppositionelle rufen deshalb nicht dazu auf, mit „Ja“ zu stimmen, sondern das Referendum zu boykottieren. Doch selbst wenn Orban die 50-Prozent-Beteiligung nicht erreicht, hat er die Agenda doch nachhaltig geprägt. Denn wie bei vielen populistischen Referenden dieser Tage hat Orban ja gar nicht das Ziel, tatsächlich rechtlich oder politisch etwas zu erreichen, er will einfach nur mobilisieren.

Dem Premier geht es auch nicht nur um Ungarn, er will in Europa als Rechts-Außen-Mann der Vorreiter für eine künftige Politik werden, die sich auf dem ganzen Kontinent ausbreiten soll. Sein Ziel ist ein grundsätzlicher Richtungswechsel in der EU, die sich nach dem Brexit neu formiert, er will „eine Welle in Europa auslösen“. „Nach den Wahlen im kommenden Jahr könnte dann eine andere Elite in die europäischen Institutionen einziehen“, spielt er auf den Urnengang in Deutschland und Frankreich an. In den letzten eineinhalb Jahren haben sich durch die Flüchtlingskrise tatsächlich rechte Allianzen in Europa gebildet, die es vorher nicht gab. Die Asylgesetze wurden überall restriktiver, aber Ungarn spielte immer den Scharfmacher.

Orban will weiter die liberale Ausrichtung der EU untergraben und er will möglichst wenig Gemeinschaftspolitik und möglichst viel nationale Zuständigkeit.