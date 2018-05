Dem Roten Hahn hat Wilhelm Martens aus Heiligenrode immer den Kampf angesagt. Seit sechs Jahrzehnten ist der 79-Jährige Mitglied in der Heiligenroder Feuerwehr. Während heute große Löschwagen und moderne Technik das Bild der Wehr bilden, war es damals, als Martens seinen Aufnahmeantrag unterschrieb, ganz anders.

Im Jahr 1953 trat die Feuerwehr in das Leben von Martens. „Ich bin gleich nach der Lehre zum Zimmermann eingetreten“, erinnerte sich Martens, der damals 19 Jahre alt war. In seinem Betrieb habe es einen Gesellen gegeben, der auch bei der Wehr gewesen war. „Er hat mich angesprochen, ob ich nicht auch mitmachen wolle“, so der Heiligenroder. Einmal im Monat habe man sich damals getroffen, um gemeinsam zu üben. Die Ausrüstung war im Vergleich zu heutigen Zeiten eher spärlich. „Wir hatten nur einen Helm. Schutzkleidung gab es nicht, die war zu teuer“, ließ der 79-Jährige die Gedanken zurückschweifen. Somit sei es auch nicht möglich gewesen, zum Beispiel in ein noch brennendes Haus hineinzugehen, um Menschen zu retten. „Heute hat man Schutzanzüge und Atemgeräte. Damals konnten wir das Feuer nur von außen bekämpfen“, erklärte Martens.

Um einem Feuer zu Leibe zu rücken, konnten die Feuerwehrleute lediglich auf eine Handspritze zurückgreifen – und auf ein paar Schläuche. „Wenn das nicht reichte, kamen eben die Nachbarwehren zum Helfen“, sagte Martens. In Erinnerung geblieben ist ihm noch ein Brand aus den 1960er-Jahren. Damals habe ein Blitz in ein Nebengebäude eines Bauernhofes am Bremer Weg, der heute Zum Bremershof heißt, eingeschlagen und das Haus in Brand gesetzt. „Wir haben eine Schlauchleitung zum Klosterbach gelegt“, erinnerte sich Martens. Trotzdem seien die Bemühungen der Feuerwehrleute damals nicht von Erfolg gekrönt gewesen. „Wir konnten nichts machen, das Gebäude ist ganz abgebrannt“, so Martens.

In früheren Jahren habe die Wehr jedoch weniger zu tun gehabt als heutzutage. „Es gab damals weniger Brände. Ich nehme an, das heute durch die vielen technischen Geräte mehr Brände entstehen“, vermutete Martens. Auch mit Autounfällen habe die Wehr früher weniger zu tun gehabt. „Heute gibt es eben mehr Autos und Verkehr“, sagte der Stuhrer. Und auch das Leerpumpen von Kellern nach einem starken Regen oder nach einem Hochwasser habe es in früheren Zeiten ebenfalls nicht so häufig gegeben wie heute. „Früher haben die Leute ihre Häuser höher gebaut. Niemand baute sein Haus niedriger als die Straße lag“, erklärte er.

Die Uniform hat Wilhelm Martens mittlerweile an den Nagel gehängt, doch manchmal greift er zu ihr – wenn er zu Versammlungen oder zu einem Treffen der Alterskameraden geht. „Es war eine schöne Zeit, besonders die Kameradschaft hat mir gefallen“, sagte er. Gefallen tut es auch seinem Sohn Rolf (51). Er ist seit 32 Jahren Mitglied der Wehr. „Ich hatte Freunde, die in der Wehr waren, der Einfluss meines Vaters war eher gering“, sagte Rolf Martens, der sein Geld bei der Flughafenfeuerwehr verdient.