In dritter Belegung leitet Inhaber Andreas Jastrebow gemeinsam mit seinen Eltern Edelgard und Willi Jastrebow den Familienbetrieb in der Busestraße 42 im Stadtteil Schwachhausen.

Anlässlich des Jubiläums hatten sich Stammkunden aus der benachbarten Rita-Bardenheuer-Straße mit einer Riesentorte auf den Weg gemacht, um Familie Jastrebow persönlich zu gratulieren. Tagelang hatten die Kunden für ein Jubiläumslied geprobt, das sie dann im Markt vortrugen. „Ganz toll hatten sie den Udo- Jürgens-Hit ,Mit 66 Jahren’ umgeschrieben“, schwärmt Andreas Jastrebow sichtlich gerührt.

Eine Woche lang konnten die Kunden des Edeka-Marktes kulinarische Leckereien an sechs Ständen probieren. Verkostet wurden Wein, Sekt, Bier, Frischkäsesorten aus eigener Herstellung, Räucherfisch von der Fischmanufaktur Deutsche See, hausgemachte Salate und Suppen. Die Kunden konnten sich über die vielfältigsten Produkte informieren. Suppen von Kuhlmann’s Hof zählten ebenso dazu wie Kaffee der Rösterei Utamtsi aus Lilienthal. An dieses gelungene Jubiläum werden Andreas Jastrebow und seine Familie noch lange denken.

Dem Inhaber des Edeka-Marktes liegen seine Kunden am Herzen. Der Einzelhändler steht hinter seinem Konzept: Hier ist der Kunde noch König. So bietet Edeka Jastrebow unter anderem einen exzellenten Lieferservice. „Unsere Kunde rufen an und bestellen, was sie brauchen. Oder sie faxen uns ihre Einkaufsliste zu“, sagt Jastrebow. Andere Kunden bestellen per E-Mail oder über das Online-Kontaktformular. Die gute Seele des Marktes, Olli Hartleben, liefert alles, was das Herz begehrt. Unter dem Namen Olli ist er bei allen Kunden bekannt und beliebt.

„Wir arbeiten kundennah“, verdeutlicht Jastrebow sein eigenes Engagement und das seiner Mitarbeiter. Bis zu einem Umkreis von 15 Kilometern Entfernung reicht der Lieferservice. „Unsere Ware wird frisch geliefert“, so Jastrebow, der selbst von 6 bis 21 Uhr im Laden arbeitet. Ein weiteres Serviceangebot ist der bis über die Grenzen Bremens hinaus bekannte Catering- und Partyservice. Von der Biertischgarnitur bis zu vielen leckeren, selbst zubereiteten Speisen können Kunden aus dem Angebot wählen und sich alles liefern und aufbauen lassen. „Wir stellen alles selbst her, deshalb können wir auch ganz individuelle Wünsche des Kunden berücksichtigen“, sagt Jastrebow. Da ist zwischen 30 Nachspeisen auch schon mal ein laktosefreies Dessert, wenn etwa ein Partygast eine Lebensmittelunverträglichkeit hat. Jastrebow und seine 18 Mitarbeiter ermöglichen alles, was umsetzbar ist. „Ich stehe auch im Garten eines Kunden und grille auf seiner Party.“ Wenn der Kunde es wünscht, organisiert der engagierte Geschäftsmann alles vom Zelt über einen DJ bis hin zum Servicepersonal.

Edeka Jastrebow, Busestraße 42, Telefon 21 30 33, E-Mail info@edeka-

jastrebow. Der Markt hat montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr, sonnabends von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Informationen im Internet: www.edeka-jastrebow.de.

M. RUDDEK