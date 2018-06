BMX-Rad fahren ist eine der Beschäftigungen von Jugendlichen in Thedinghausen, aber was wollen junge Bürger noch? (Björn Hake)

B. durch die Aufstellung junger Menschen für die Gremien der einzelnen Gemeinderäte und durch die Mitwirkung der SPD-Mitglieder in der Vereins- und Verbandsstruktur. Unterstützung der Jugendtreffs und daraus resultierende Projekte bei Bedarf unterstützen. Ein wichtiges Anliegen ist die Arbeit der Jugendfeuerwehren, die wir weiterhin fördern wollen. Darüber hinaus fördern wir natürlich auch weitere Projekte für Jugendliche in den Vereinen. Wir wollen auch Übergang von Schule-Beruf durch Ausbildungsplatzbörsen oder ein zentrales Online-Angebot weiter verbessern.

CDU: Die CDU unterstützt die Einrichtung einer Ausbildungsmesse mit Betrieben aus der Region, welche vom Wirtschaftsförderer in Kooperation mit der Gudewillschule ins Leben gerufen werden soll. Vereine müssen dabei unterstützt werden, ihr Angebot den geänderten Bedürfnissen junger Menschen anzupassen. Ein gemeinsamer Kunstrasenplatz für die Ballsportler der Samtgemeinde könnte in Emtinghausen entstehen. Uns liegt darüber hinaus die Förderung von Veranstaltungen und Veranstaltungsplätzen speziell für die jungen Thedinghauser am Herzen. Auch von einer flächendeckend schnellen Internetversorgung und kostenlosen WLAN-Hotspots profitieren die jüngeren Mitbürger.

FDP: Bereits vor mehr als sechs Jahren hat es einen Demografiebericht für die Samtgemeinde gegeben. Wir haben damals vorgeschlagen, über einen offenen Arbeitskreis mit Freiwilligen eine Kompetenzgruppe zu schaffen, die sich mit einzelnen Sachpunkten beschäftigt. Leider wurde dieser Vorschlag von den Fraktionen nicht mitgetragen. Man sollte diesen Bericht und unseren Vorschlag ausgraben und mit den Jüngeren, insbesondere jungen Eltern, ein Forum bilden, um zu erfahren, was die Probleme sind und welche Angebote erwartet werden. Diesem Forum sollten möglichst viele junge Menschen angehören und möglichst wenige aus der Gruppe, die vorgibt, zu wissen, was das Beste für andere ist.

Linke: Die Möglichkeiten sich sportlich und in der Freizeit zu betätigen, ohne dass man in einem Verein angemeldet ist, sind sehr gering. Fußballplätze sind kaum bis gar nicht zugänglich und auch sonst ist das Angebot sehr gering. Ein öffentlicher Fußballplatz wäre eine gute Ergänzung zu dem gebauten Skatepark. Ebenso setzten wir, die Linke, auf nachhaltige Politik, die sich an den langfristigen Bedürfnissen der Menschen und der Natur orientiert. Dies schafft sichere, sinnvolle Arbeitsplätze in der Region, eben für die kommende Generation.

Heinz von Hollen: Ich bin Vater von drei z.T. erwachsenen Kindern. Daher weiß ich, wie wichtig die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist. Z. B. habe ich mich seinerzeit mit aller Kraft für den Neubau der Turnhalle in Morsum eingesetzt. Viele junge Menschen nutzen die Halle für Schulsport, Turnen, Handball usw. In intensiven Gesprächen mit Entscheidungsträgern in Gemeinde und Landkreis konnte ich zur erfolgreichen Umsetzung beitragen. Den Neubau der Reitanlage oder des Sportlerheims in Thedinghausen unterstütze ich gleichermaßen. Schon vor längerem habe ich den Bau eines wohnortnahen Kindergartens im Baugebiet „Illmer“ vorgeschlagen. Leider fehlte dafür das Verständnis.

UBL: Wir zielen ab auf die Einrichtung von Aktionsplätzen für Jugendliche in allen Ortsteilen, sowie eine öffentliche Badestelle, wie seinerzeit an der Eyter vorhanden. Wichtig erscheint uns die Anbindung an einen Night-Liner und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, dies auch vor dem Hintergrund der Erreichbarkeit von Ausbildungsplätzen außerhalb der Gemeinde. Wesentlich ist ein schnelleres Handeln und Umsetzen von Maßnahmen, damit nicht – wie bei der Skater-Anlage – 25 Jahre bis zur Realisierung vergehen.

Grüne Liste: Wir haben viel durchsetzen können: die Skaterbahn, eine Stelle für Mädchenarbeit, die Einstellung eines Streetworkers. Dennoch bleibt viel zu tun. Erstwähler haben als Hauptproblem die schlechte Nahverkehrsanbindung genannt. Vermisst werden ein Bolzplatz in Thedinghausen, eine Badestelle und eine Eisdiele. Weitere Ideen sind eine Minigolfbahn im Baumpark und ein monatliches Dorfkino. Das Vereinsangebot sei zwar gut, spreche manche Jugendliche aber nicht an. Über eine Thedinghausen-App könnten Mitfahrgelegenheiten und Freizeitaktivitäten vernetzt und jungen Menschen zugänglich gemacht werden. Wichtig ist, die Jugendlichen mit ihren Anliegen ernst zu nehmen.