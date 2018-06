Im Raum Etelsen werden wir zusammen mit den Jugendlichen sondieren, ob hier ein zusätzlicher Jugendtreff benötigt wird. Eine weitreichende Sportförderung und die Unterstützung der Kinder- und Jugendfeuerwehren sehen wir auch zukünftig als wesentliche Aufgabe unserer Politik an. Zudem werden wir uns für den Erhalt der günstigen Eintrittspreise im Burgbad einsetzen.

CDU: Die Jugendlichen müssen die Möglichkeit bekommen, politische Entscheidungen durch Schülerbefragungen oder Online-Petitionen zu beeinflussen. Wir müssen ermöglichen, dass im Flecken kleine und bezahlbare Wohnungen für einen Übergang in die persönliche Eigenständigkeit vorhanden sind. Ausbau des ÖPNV vor allem nachts und am Wochenende. Schaffung von mehr Ausbildungsplätzen durch Förderung und Ausbau des Gewerbegebietes. Gestaltung von mehr öffentlichen Plätzen für Jugendliche, insbesondere in Etelsen und Völkersen. Es muss darüber nachgedacht, wie wir die Jugendlichen direkter ansprechen können (Konzept zur Jugendförderung im Flecken Langwedel).

FDP: Wir setzen uns für eine gute und leistungsfähige Bildungsinfrastruktur ein. Dazu gehören vor allem modern ausgestattete Schulen, die sowohl zeitgemäße Technik anbieten als auch Sanitärbereiche, die diesen Namen auch verdienen. Hier ist nicht nur im Flecken Langwedel jahrzehntelang zu wenig investiert worden, was dann zu hohen Einmalinvestitionen wie jetzt an der Oberschule führt. Hier setzen wir uns für eine kontinuierliche Erhaltung einer leistungsfähigen Infrastruktur ein. Daneben glauben wir, durch die nachhaltige Förderung der Vereine im Flecken mehr junge Menschen zu erreichen als durch die Förderung einzelner Jugendtreffs, die nur von wenigen frequentiert werden.

Piraten: Im Allgemeinen sollten die Jugendlichen selbst entscheiden, was sie für sich brauchen. Sollten die Jugendlichen Sport betreiben wollen, so sollten für die Ausübung des Sports entsprechende Flächen und Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden. Bei Bedarf für Lern- und Spielcomputer sollte ebenfalls ein entsprechendes Umfeld geschaffen werden.

WGL: Zunächst einmal gilt es, durch Sicherstellung der öffentlichen Unterstützung die bestehenden Einrichtungen und Angebote für Jugendliche innerhalb aber auch außerhalb der Vereine zu stärken. Darüber hinaus werden wir uns wie auch schon in der Vergangenheit dafür einsetzen, dass in möglichst allen Ortsteilen dezentrale Treffpunkte geschaffen werden. Hierbei setzt die WGL vor allem auch auf das Eigenengagement der jungen Menschen, da nur so sichergestellt werden kann, dass an den tatsächlichen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierte Einrichtungen geschaffen werden.