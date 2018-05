Am Ende war nur noch Freude. Freude über die eigene Leistung und den ersten Platz: Laura Monsig hat sich im vergangenen Jahr beim Pfingstturnier des RV Ganderkesee den Sieg in der höchsten Dressur-Prüfung gesichert.

In der Klasse M* ging die damals 17-jährige Reiterin des RV Stuhr mit ihren Pferden Westerland (Note 8,0) und Hecate (7,4) an den Start und belegte die Plätze eins und sechs. Rang zwei in der M*-Dressur ging derweil an Kim Brüning vom RFC Niedervieland, die es mit Feivel’s World auf die Note 7,8 gebracht hatte. Die weiße Schleife für den dritten Platz holte sich Yvonne Reise (RV Höven) ab. In der anspruchsvollsten Dressur-Prüfung des Turniers waren die Teilnehmer in zwei Abteilungen angetreten. In der ersten, in der die Starter etwas niedrigere Ranglistenpunkte hatten, setzte sich Nadine Hartendorf (RFV Diek-Bassum) mit Sognidoro durch (Note 6,7). Der zweite Rang ging an Aaron John Guy vom RV Löningen-Böen-Brunnen mit Farophino (6,5), Dritte wurde Katja Heimburger (RuRV Rastede) mit Danny Blue (6,3).

Am Morgen des Pfingstsonntags feierte Noa Sofie Neumann vom RC Hude einen Erfolg: Sie setzte sich in der ersten Abteilung der Dressur-Prüfung Klasse L durch. Mit Nudossie Nussnougat erzielte sie die Note 6,7. Auf den Plätzen folgten vier Amazonen des Gastgebers RV Ganderkesee: Julia Maria Wragge mit Agua Negra (6,5), Ina Tapken mit Burghley (6,4), Pauline Knorr mit Starlight (6,3) und Kim Fuhrken mit ihrem Pony Ranger (6,2).

Der RVG verzeichnete wieder sehr hohe Starterfüllungen. „Egal um welche Uhrzeit, die Reiter gehen an den Start, und das freut uns wirklich sehr“, berichtete Svenja Wieker aus dem Vorstand. In Alicia Lösekann verbuchte eine Teilnehmerin des Gastgebers weitere Erfolge: Mit ihrem Pferd Ryan startete sie in den Klassen A* (Platz drei), A** (Platz eins) und L (Platz eins).

Während des Pfingstturniers gab es auch etliche Dressur-Prüfungen für junge Pferde. Ina Tapken (Ganderkesee) gewann etwa eine Eignungsprüfung mit Lexikon (8,5).

