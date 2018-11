Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Move Music Company im Gemeindehaus

Beverstedt. „Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini“– Die Gruppe Move Music Company mit Mikael Boerresen an der Klarinette, Jan Hendrc Ehlers am Klavier und Hans Romberg am Schlagzeug laden am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr ins Gemeindehaus Beverstedt alle Freunde ihrer Musik ganz herzlich ein.