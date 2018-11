Bei seinem Besuch in Malawi im Jahr 2009 errichtete der Hoykenkamper Manfred Rogge eine neue Entbindungsstation für das Krankenhaus. Das Bild zeigt ihn mit der Maurer-Kolonne. (FREI)

„Eigentlich wollte ich nur Land und Leute kennenlernen. Und das funktioniert nicht von einem klimatisierten Hotel aus“, beschreibt Manfred Rogge sein ursprüngliches Interesse für den afrikanischen Kontinent. Doch es ist mehr daraus geworden. Viel mehr.

Ein Künstler aus Chintheche hat das Wirken Rogges in einem Wandbild dokumentiert, das dem Hoykenkamper gewidmet ist. (FREI)

Mit dem eigenen VW-Camper erkundeten Manfred Rogge und seine Frau Barbara 1996 fünf Monate lang das südliche Afrika zwischen Kapstadt und dem Ngorongoro-Krater in Tansania. Auf der Rückfahrt vom Krater machten sie Station am Malawi-See. Dort lernten sie die 18-jährige Caroline kennen, die in dem Motel in der Nähe der Stadt Chintheche als Zimmermädchen arbeitete, aber gern Sekretärin werden wollte. Ihr Vater war kürzlich verstorben, und mit ihrem Gehalt musste sie die Familie unterstützen, während sich die Mutter auf dem Feld um die tägliche Nahrung kümmerte. Spontan entschlossen sich die beiden Ganderkeseer, der jungen Frau die Ausbildung für vier Jahre in einem Internat zu finanzieren.

Schon im Jahr darauf kehrte Rogge als Rucksacktourist nach Malawi zurück, um ein neues Haus für die Familie der Patentochter zu errichten. Das alte war während der Regenzeit eingestürzt, und die Mutter hauste mit ihren Kindern zwischenzeitlich in einem Ziegenstall. „Sämtliche Materialien mussten drei Kilometer durch den Busch getragen werden“, erinnert sich Rogge. Zudem schob er den Bau eines Reserve-Wassertanks für das Krankenhaus an, finanzierte einem Fischer auf Darlehensbasis ein neues Netz und fertigte auf Bitten des örtlichen Land-Komitees in mehreren Dörfern Toilettenabdeckungen aus Beton. Dabei galt es nicht nur, Zement und Bewehrungseisen zu beschaffen, sondern auch den Transport über eine Strecke von 120 Kilometern zu organisieren. Selbst von einer Salmonellen-Vergiftung, die ihn fast zwei Wochen lang außer Gefecht setzte, ließ er sich nicht bremsen.

Die Bereitschaft zu helfen, ist bei Manfred Rogge schon in der Kindheit verwurzelt. In der „schlechten Zeit nach dem Krieg“ hat der studierte Nachrichtentechniker, der lange als Entwicklungs-Ingenieur bei VFW (heute Airbus) in Bremen gearbeitet hat, nicht nur gelernt, Gemüsebeete anzulegen, sondern auch tapeziert, um sich das Taschengeld aufzubessern. Auch spätere Auslandseinsätze hätten immer wieder flexibles Handeln und Improvisationstalent verlangt. „Ich helfe gern, wenn man mich darum bittet. Aber ich dränge niemandem meine Hilfe auf. Keiner sollte zu seinem Glück gezwungen werden“, lautet eines seiner Credos.

Bei weiteren Besuchen in Malawi legte er unter anderem Gemüsegärten an, errichtete ein Gästehaus für das Krankenhaus, eine Entbindungsstation, unterrichtete die Einheimischen in Handelsfragen, besorgte solarbetriebene Taschenlampen und stattete die Häuser der Dorfbewohner mit elektrischem Licht aus – und das alles aus eigenem Antrieb und auf eigene Rechnung, ohne eine Entwicklungshilfe-Organisation im Hintergrund und ohne einen einzigen Euro an Spenden einzuwerben. „Ich bin nicht nach Afrika gefahren, um dort eine innere Verpflichtung einzulösen. Es hat sich so ergeben“, betont Rogge. Und selbst in Augenblicken großer Rückschläge habe ihm stets ein Satz geholfen, die Enttäuschung zu überwinden: „Niemand hat mich gezwungen, das zu tun.“

Denn gerade in den ersten Jahren seines Engagements hat Rogge eine Menge „Lehrgeld“ bezahlt: Geld und Baumaterial verschwanden mitunter spurlos, und gingen die Arbeiten während seiner Anwesenheit auch zügig voran, so erlahmte der Eifer, sobald er abgereist war. Auch die Patentochter hat Rogge letztlich enttäuscht. So habe sie sich 2002 mit 1000 US-Dollar, die für einen Computer-Kurs gedacht waren, nach Südafrika abgesetzt. Auch den Sekretärinnen-Kurs hat sie nicht, wie behauptet, erfolgreich absolviert. 2011 traf Rogge sie wieder: inzwischen 33 Jahre alt, zum dritten Mal schwanger, ohne Mann und ohne Job. Ihr einziger lakonischer Kommentar zu ihrer persönlichen Entwicklung: „Jeder macht Fehler.“

Aus den Erfahrungen hat der Ganderkeseer einige Grundsätze entwickelt, die ihm helfen, seine Hilfe effizienter zu gestalten und das Risiko, enttäuscht zu werden, zu senken. So zahlt er etwa grundsätzlich keine Lohn-Vorschüsse mehr. „Die Leute verstehen nicht, warum sie noch arbeiten sollen, wenn sie das Geld schon bekommen haben“, erzählt er. Weiterhin hält er es für einen grundsätzlichen Fehler, die Hilfe kostenfrei zu leisten. Rogge: „Alle diejenigen, die Hilfe bekommen haben, sollten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten verpflichten, auch anderen zu helfen.“ Ein Prinzip, dass er übrigens auch auf die Hilfe in Deutschland für übertragbar hält. „Ich kann nicht verstehen, warum es den Tafeln hierzulande an Personal mangelt. Die vielen Empfänger könnten doch zumindest auch bei der Ausgabe mit anpacken“, meint Rogge.

Die Zukunft der Entwicklungshilfe sieht er in erster Linie in der Bildung: Gerade hat er ein Modell für Schulgeld-Kredite entwickelt, die über eine Stiftung abgewickelt werden sollen: Schüler, die Schulgeld für zwei Jahre erhalten, müssen nach dem Ende ihrer Berufsausbildung zwei Jahre lang 120 Prozent für einen anderen Schüler bezahlen. Die höhere Rate dient dazu, um die Inflationsrate sowie einkalkulierte „Rückzahlungsverluste“ auszugleichen.

Die Landeswährung heißt Kwacha, die Inflationsrate ist enorm: Waren 1997 zehn Kwacha noch eine Mark wert, so beträgt der Euro-Umrechnungskurs inzwischen 1:550. „Der Kurs ist abhängig von den Exporterfolgen des Landes“, erklärt Rogge. Bei seinen Besuchen in Malawi kommt er nach eigenen Angaben mit weniger als zehn Euro pro Tag aus – inklusive „Hotelübernachtung“ und Feierabend-Bier. Der durchschnittliche Lohn eines Handwerkers beträgt etwa 30 Euro pro Monat. Insgesamt beziffert Rogge sein finanzielles Engagement im Laufe der 15 Jahre auf rund 10000 bis 15000 Euro (ohne Flüge) - was gemessen an dem, was er alles geschaffen hat, vergleichsweise wenig ist.

Erst seit dem Ende des Bürgerkriegs im benachbarten Moçambique sei auch in Malawi die Kriminalität deutlich gesunken. „Bei meinem Besuch 1998 war ich als Ausländer hochgradig gefährdet“, erzählt Rogge. Als er gehört habe, dass ein Schwede brutal überfallen und ausgeraubt worden sei, habe er seine Zelte Hals über Kopf abgebrochen. Rogge: „Ich bin überzeugt, ich wäre der Nächste gewesen.“

Trotzdem habe er sicherheitshalber einen traditionellen Heiler aufgesucht, um von ihm einen persönlichen Schutzzauber zu erbitten. Der Heiler habe daraufhin einen Tee, eine Lotion und eine Paste zum Einreiben der sensiblen Stellen verschrieben. Der Besuch sprach sich unter den Einheimischen schnell herum. „Seitdem glauben die Menschen, dass sie selbst krank werden und innerhalb von einer Woche sterben, wenn sie mir etwas antun“, sagt Rogge. Schließlich habe es sich auch bewährt, den örtlichen Polizeichef hin und wieder auf ein Bier einzuladen.

Unter dem Strich zieht der 72-Jährige ein positives Fazit seines Engagements. „Viele Hilfen haben positiv gewirkt, und auch meine Bauwerke sind weiterhin in Funktion und ohne Schäden.“ Und wenn er künftig nach Malawi reist, will er nicht mehr Wellblech-Dächer nageln oder Regenrinnen für Trinkwasser herstellen. „Ich werde mich aber weiter für Verbesserungen im Kleinen einsetzen, gute Ideen für Kleinhandel unterstützen sowie Bildung und Gesundheit fördern.“ – Und „Mr. Manfred“ weiß: Dafür sind ihm die Menschen außerordentlich dankbar.