Bremen wird sich mit 49,9 Prozent an einer gemeinsamen Gesellschaft beteiligen. Gleiches gilt für die Straßenreinigung. In beiden Fällen bewahrt sich der Senat die Option, die Anteile später komplett zu übernehmen.

Zurzeit werden die Mülltonnen in der Stadtgemeinde Bremen von der Nehlsen-Tochter Entsorgung Nord (ENO) geleert. Sie hatte im Jahr 1998 bei der Privatisierung den Zuschlag bekommen. Der Vertrag gilt für 20 Jahre. Das neue Beteiligungsmodell tritt im Jahr 2018 in Kraft und sieht die Gründung einer städtischen Gesellschaft vor, einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Unter diesem Dach sollen zwei GmbHs die Geschäfte erledigen. Die Mehrheit in den beiden Unternehmen geht jeweils an Private. Ob Nehlsen wieder den Zuschlag bekommt, hängt vom Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung ab.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) ist hocherfreut über den Senatsbeschluss, wie es in einer gemeinsamen Erklärung der Senatskanzlei und des Umweltressorts heißt: „Es ist wichtig, dass Bremen sich wieder selbst in diesem Bereich engagiert“, betont Sieling, „unsere erklärten Ziele sind Gebührenstabilität, Tarifbindung und ein weiterhin gesicherter Service für die Bremerinnen und Bremer, um perspektivisch eine vollständige Rekommunalisierung ermöglichen zu können.“

In der gleichen Mitteilung kommt auch Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) zu Wort: „Der Schritt ermöglicht es Bremen, wieder wesentlich stärker Einfluss auf innovative Verwertungsketten und hochwertige Recyclingverfahren sowie ökologische Aspekte der Abfalllogistik nehmen zu können als bisher.“ Durch die qualifizierte Minderheitsbeteiligung werde die Stadt jetzt erst einmal für die operativen Aufgaben Fachwissen in der neuen Anstalt aufbauen.

Die Grünen waren nicht Treiber bei dem Projekt, auch wenn Lohse als zuständiger Senator und sein Staatsrat Ronny Meyer die Verhandlungen geführt haben. Für die SPD steht das Thema Rekommunalisierung dagegen ganz oben auf der politischen Agenda. Sie war es, die vor gut zwei Jahren auch die Initiative bei den Versorgungsleitungen ergriffen hatte. Bremen übernahm damals für 225 Millionen Euro 25,1 Prozent am Netzbetrieb der swb für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme.

Bei Müllabfuhr und Straßenreinigung sind es deutlich mehr Anteile geworden. „Eine Weichenstellung“, kommentiert der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Arno Gottschalk. Bremen werde wieder maßgeblichen Einfluss und volle Transparenz über die Kostenstrukturen erhalten. Die Grünen-Fraktion formuliert es zurückhaltender. Sie stellt zwar auch den Zuwachs an Einfluss für die Stadt heraus, macht gleichzeitig aber klar, dass es dafür aus ihrer Sicht zurzeit noch Grenzen gibt: „Eine vollständige Rekommunalisierung haben wir zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen, weil das mit immensen Kosten und damit höheren Gebühren verbunden wäre“, erklärt Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer.

Die geplante GmbH für Straßenreinigung bezieht sich allein auf das Stadtgebiet südlich der Lesum. In Bremen-Nord sind diese Dienste bereits vollständig in kommunaler Hand und bleiben es auch. Die neue Gesellschaft soll sich auf Verträgen mit einer Laufzeit von fünf Jahren gründen. Beim Müll sind es zehn Jahre. „Damit sichern wir uns bei der Straßenreinigung die Möglichkeit, bereits im Jahr 2023 die Gesellschaftsanteile des privaten Partners zu übernehmen“, sagt SPD-Mann Gottschalk.

Für ihre Anteile an den beiden GmbHs wird die Stadt nach eigenen Angaben Eigenkapital in Höhe von maximal 9,9 Millionen Euro einbringen. Um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter der ENO weiterbeschäftigt werden, will Bremen über den Erwerb der Firma verhandeln. Das Personal dieser reinen Beschäftigungsgesellschaft würde für die beiden GmbHs zur Verfügung stehen. Teil des Pakets ist außerdem, die Recyclingstationen in Bremen bereits im Jahr 2018 in die Zuständigkeit der neuen Anstalt des öffentlichen Rechts zu geben.

Kritik an dem Senatsbeschluss gibt es von der FDP-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft. „Obwohl die private Abfallwirtschaft gut funktioniert und die Gebühren niedrig sind, glaubt die Stadt wieder einmal, der bessere Unternehmer zu sein“, sagt Rainer W. Buchholz, umweltpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Er plädiert dafür, dass die Kommune lediglich die Rahmenbedingungen vorgibt.