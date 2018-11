Auch 2015 wird am ersten März-Wochenende zu den Musiktagen vom Kultur- und Heimatverein „Burg zu Hagen im Bremischen“ wieder ein vielseitiges Programm geboten: Am Freitag, 6. März, um 20 Uhr kommt das Vokalensemble Quartonal mit einem abwechslungsreichen A-cappella-Konzert: Vier ehemalige Mitglieder der Chorknaben Uetersen zählen heute zu den besten jungen Vokalensembles der deutschen A-cappella-Landschaft.

Das Quartett beschäftigt sich mit fast allem, was die internationale Literatur für ihre Besetzung hergibt: Renaissance-Madrigale, Werke der Romantik und zeitgenössische Kompositionen, Close Harmony und Pop-Arrangements – und sogar Volkslieder in plattdeutscher Sprache. Sie nennen ihr Programm „When birds do sing“ und singen Lieder über Liebe, Natur, und Tiere, komponiert unter anderem von Camille Saint-Saëns, Felix Mendelssohn Bartholdy aber auch Knut Kiesewetter. Das Quartett konnte bereits namhafte Musikpreise gewinnen, so 2012 den Publikumspreis beim „Internationalen A-cappella-Wettbewerb“ Leipzig sowie Jurypreise.

Das zweite Konzert der Musiktage ist am Sonntag, 8. März, um 19 Uhr: Das Duo Tanja Tetzlaff (Violoncello) und Florian Donderer (Violine) ist ein seit vielen Jahren weltweit umjubelter Gast auf bedeutenden Konzertbühnen und bei internationalen Festivals. Sie sind Mitglieder der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen: Florian Donderer als erster Konzertmeister und Tanja Tetzlaff als Stimmführerin. An diesem Abend werden sie das Publikum mit Inventionen aus dem „Wohltemperierten Klavier“, bearbeitet für Violine und Violoncello von Johann Sebastian Bach, sowie mit Werken von Erwin Schulhoff und Zoltán Kodály virtuos verzaubern. Die Künstler spenden ihre Gage zu Gunsten von „Ärzte ohne Grenzen.

Der Eintritt für ein Konzert beträgt für Mitglieder 17 Euro, Nichtmitglieder 19 Euro – der ermäßigte Eintritt kostet jeweils die Hälfte. Das gilt auch für das Gesamtprogramm für das Mitglieder 28 Euro zahlen und Nichtmitglieder 34 Euro. Alle Preise inklusive Getränke. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 0 47 46/ 60 43 (dienstags bis freitags, 9 bis 12 und 15 bis 17 Uhr, sowie sonnabends und sonntags, von 10 bis 18 Uhr) oder können per E-Mail an info@burg-zu-hagen.de bestellt werden.